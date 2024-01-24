Kripto para düzenlemesinde sona gelindi

Kripto para şirketlerine SPK denetimi getirilmesi bekleniyor.

Kripto paralarla ilgili yeni düzenleme yolda. NTV'nin haberine göre Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ana gündem maddesi kripto para düzenlemesiydi. Önümüzdeki günlerde meclise gelmesi beklenen düzenleme ile kripto para şirketlerine kurallar getirilecek.

Regülasyon ile birlikte kripto para alım satımına aracı olan kurumları bir dizi kurallar seti bekliyor.



Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre; düzenlemenin ardından Sermaye Piyasası Kurulu, kripto para şirketlerinin denetiminden sorumlu olacak.

Borsalar aracı kurum gibi çalışacak. Diğer yandan kripto para borsalarına sermaye zorunluluğu getirilecek.



Düzenleme ile birlikte alım satımın vergilendirilmesi de beklentiler içerisinde yer alıyor. Ancak bu kararın ilk yasa tasarısında yer alıp almayacağı henüz belirsiz.

Vergi konusunun da daha sonra ele alınabileceği belirtiliyor.