Kripto paraya da vergi geliyor

Yasal zemine oturtulmak istenen kripto para piyasasına vergi geliyor. Hazırlıkların sürdüğü taslağa göre, kripto piyasasında belli sınırı geçen kazançlardan "işlem vergisi" alınması planlanıyor. Düzenlemenin seçim sonrası Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Kripto para piyasasına, yerel seçimlerin ardından vergi getirilmesi planlanıyor.

TRT Haber'in aktardığına göre, yasal zemine oturtulmak istenen kripto para piyasasına ilişkin taslakta sona gelindi.

Düzenleme ile kripto varlıkların belli sınırı geçen kazançlarından işlem vergisi alınması planlanıyor. Kripto para ile kara para aklanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Düzenleme ile kripto para işlemi yürüten borsaların denetlenebilir ve şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda borsalara sermaye şartı getirilirken kuruluş sürecinde teminat istenecek. Kripto varlıkların ihraç ve dağıtımı, alım satım yapanların uyacakları ilkeler belirlenecek.

KRİPTO VARLIKLARA ŞİFRELEME GETİRİLECEK

Sektördeki şirketlere alt yapı çalışmaları için de belirli bir süre verilecek.

Çalışmada kripto varlıklara hangi şartlarda hukuki nitelik kazandırılacağı belirlendi.

Kripto varlıkların belirli bir şifreleme ve algoritma üzerinden tanımlanması yasa teklifinde yer alacak.

Ayrıca kripto varlıkların şifrelerinin kime ait olduğu net ifadelerle yasaya eklenecek. Söz konusu düzenlemenin yerel seçim sonrası Meclis'e gelmesi bekleniyor.

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Kripto sektörüne ilişkin çalışma, Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrasında yapılan toplantılarda gündeme gelmişti.