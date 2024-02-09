Kristal-İş protokol imzaladı, Şişecam’da EYT’liler işten çıkarıldı

Şişecam ile Türk-İş’e bağlı Kristal İş Sendikası arasında 23 Haziran 2023’te imzalanan protokol gerekçe gösterilerek EYT’li işçiler işten çıkarıldı. Şişecam tarafından işçilere 21 Ocak’ta gönderilen yazıda, sözkonusu protokol hatırlatılarak emeklilik hakkını kazanan işçilerin, iş akdinin sonlandırılacağı belirtildi.

Yazıda şu ifadeler kullanıldı: “Cam İşverenler Sendikası/Şişecam ile bağlı bulunduğunuz Kristal-iş Sendikası arasında akdedilen 23 Haziran 2023 tarihli protokol ile EYT kapsamında emeklilik hakkını kazanan saat ücretli çalışanların, emeklilik hakkını kazandıktan sonraki dönemdeki çalışmalarının şirket tarafından değerlendirilmesi ve hizmetlerinin sürdürülmesi uygun bulunmayan çalışanların emeklilik işlemlerinin yapılarak iş ilişkisinin sona erdirilmesi kararlaştırılmıştır. 15 Ocak 2023 tarihinde emeklilik hakkı kazandığınız dikkate alınarak iş ilişkisinin daha fazla devam ettirilmesinin mümkün olmadığı protokol uyarınca değerlendirilmiştir. İş sözleşmenizin kıdem tazminatınız peşin ödenerek sona erdirileceğini bildiririz.”

Zorla emekli edilerek işlerine son verilen işçiler ise duruma tepkili. Özellikle Kristal-İş yönetimine muhalif EYT’lilerin işten çıkarıldığını belirten işçiler, “Eskiden cam işçileri işverene kök söktürürdü, şimdi Kristal-İş’in bu hale gelmesini kınıyoruz. Sendika işçinin hakkını savunmuyor. Bir de işçilerin karşısında olan bir protokole imza atıyorlar. Özellikle sendikaya muhalif işçiler işten çıkarılıyor” dedi.