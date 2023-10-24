Kristal Kelepçe Ödülleri: 'Yılın Polisiye Romanı Ödülü' Hasan Bulut’un oldu
Kristal Kelepçe Ödülleri’ sahiplerini buldu. Yılın Polisiye Romanı Ödülü, ‘Aynadaki Düşman’ başlıklı eseriyle Hasan Bulut’un oldu.
Yerli polisiye edebiyatı geliştirmeyi amaçlayan ‘Kristal Kelepçe Ödülleri’ sahiplerini buldu.
2017 yılında kurulan Türkiye Polisiye Yazarları Birliği, bu sene 5.’sini düzenlediği Kristal Kelepçe Ödülleri ile polisiye edebiyata katkı sunmayı sürdürüyor.
2023 Kristal Kelepçe Ödülleri’ni kazananlar, Türkiye Polisiye Yazarları Birliği – POYABİR tarafından İstanbul’da Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen bir törenle açıklandı.
2023 Kristal Kelepçe Ödülleri’nin seçici kurulunda POYABİR Başkanı Algan Sezgintüredi, Ekin Açıkgöz, Sibel Köklü, Banu Akeloğlu, Aysu Şahlı, Nihal Orhan, Onur Akan ve Yunus Emre Eroğlu yer aldı.
ÖDÜL KAZANAN ESERLER
2023 Kristal Kelepçe Ödülleri Töreni’nde Yılın Polisiye Romanı Ödülü, ‘Aynadaki Düşman’ başlıklı eseriyle Hasan Bulut’un oldu.
Kristal Kelepçe Teşvik Ödülü, ‘Kutlu Kan’ adlı romanıyla Harun Çimen’e verildi.
Polisiye Edebiyata Katkı Ödülüne ise yazar, editör ve gazeteci Faruk Şüyün layık görüldü.
2023 Kristal Kelepçe Ödülleri’ne 24 kitap başvurdu. Yapılan değerlendirme sonucu ilk 5’e giren kitaplar şu şekilde açıklandı:
Aynadaki Düşman – Hasan Bulut
Arabulucu – Çağlayan Babacan
Cehennem Çukuru - Cuma Polat
Kanlı Muamma – A. Tunç
Kristal: Lanetli Kan – Su Tunç