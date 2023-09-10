Kritik kuruluşlar borç batağında

AKP iktidarında kötü yönetim nedeniyle mali yapıları bozulan KİT’ler borca battı. 2019'da 3,5 milyar TL olan Hazine borcu, Ağustos 2023’te 8,5 milyar TL’ye fırladı. TCDD, TEİAŞ ve EÜAŞ en borçlu KİT’ler arasında yer aldı.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP iktidarının çiftliğine dönüşen Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) Hazine’ye olan borçlarında çarpıcı artış yaşandı. Yönetim kadrosunda yer alan isimler itibarıyla “AKP’nin arka bahçesi haline getirildi” eleştirilerinin yöneltildiği TCDD, en fazla Hazine borcu olan KİT oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla Hazine Alacak Stoku verilerini açıkladı.

Veriler, KİT'lerin Hazine borcunda yıllara göre yaşanan artışı bir kez daha gözler önüne serdi. TCDD, uzun süredir elinde bulundurduğu en fazla Hazine borcu olan KİT olma unvanını yine kimseye kaptırmadı.

MİLYARLARCA BORCUN VADESİ DOLDU

Bakanlığın verilerine göre, 31 Temmuz itibarıyla dört adet KİT’in toplam Hazine borcu, 8 milyar 585 milyon 986 bin TL’ye ulaştı. KİT'lerin Hazine borçlarına göre sıralandığı listede TCDD, 7 milyar 412 milyon 100 bin TL’lik borç ile ilk sırada yer aldı. TCDD’nin toplam 7,4 milyar TL’lik Hazine borcunun 3,1 milyar TL’sinin vadesi geçmiş borçlardan oluştuğu bildirildi.

TEİAŞ’IN BORCU 1 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Diğer KİT’lerin borç bakiyeleri ise şöyle sıralandı:

BOTAŞ: 18 milyon 720 bin TL

EÜAŞ: 124 milyon 918 bin TL

TEİAŞ: 1 milyar 30 milyon 247 bin TL

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