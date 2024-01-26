Kritik sınırın altında: TL mevduat faizinde düşüş sürüyor

TL mevduat faizlerinde düşüş sürüyor. Merkez Bankası verilerine göre, 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi yüzde 50'nin altına gerileyerek yüzde 49,98 oldu. Öte yandan bankacılık sektörünün mevduatı da geçen hafta 11,3 milyar lira azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 19 Ocak ile biten haftaya yönelik para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Dün (25 Ocak) açıklanan verilere göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, önceki haftaya göre 11,3 milyar lira azalarak 15,415 trilyon liraya geriledi, bununla birlikte faizlerdeki düşüş de devam etti.

Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre, 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi yüzde 50'nin altına gerileyerek yüzde 49,98 oldu. Öte yandan aynı haftada bankalardaki TL cinsi mevduat, yüzde 0,3 düşüşle 8,835 trilyon lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam yabancı para (YP) mevduatı, geçen hafta 210,10 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 177,34 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 19 Ocak itibarıyla 982 milyon dolarlık artış görüldü.

MERKEZ FAİZ ARTIRDI

Merkez Bankası dün ocak ayı faiz kararını açıklamış, buna göre banka, politika faizini 250 baz puan artırarak, yüzde 45 seviyesine yükseltmişti. TCMB, gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini bildirmişti.

Kaynak: ekonomim.com