Kriz derinleştikçe Diyanet daha çok harcıyor: Yılın ilk yarısında 20 milyar harcama

Fahiş harcamaları nedeniyle gündem olan Diyanet, 2023 yılının ilk yarısında da rekor harcamaya imza attı. Diyanet, Ocak-Haziran 2022’de 9,8 milyar TL, Ocak-Haziran 2023 arasında ise 19 milyar 693 milyon TL harcadı.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik kriz, yüz binlerce haneyi sosyal yardımlar ile yaşamaya mecbur bırakırken, iktidar ise derin yoksulluğu görmezden gelerek “itibardan tasarruf olmaz” anlayışıyla yaptığı harcamalara hız kesmeden devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da fahiş harcamaları ile ekonomik krizi yok sayan idarelerin başında yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 yılının ilk yarısında harcamalarına hızla devam ettiği belirlendi. Genel bütçeli idarelerin bütçe giderlerine yönelik istatistiklere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın altı aylık harcaması 20 milyar TL’ye dayandı. Başkanlığın, 2022 yılının ilk yarısına oranla 2023’ün ilk yarısında yaptığı harcamada yüzde 99 oranında artış yaşandı.

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HER AY MİLYARLARCA TL

Diyanet’in 2023’ün ilk yarısında en fazla harcama yaptığı ay, 4 milyar 41 milyon 868 bin TL ile ocak ayı oldu. Başkanlığın Şubat-Haziran 2023 döneminde yaptığı harcamalar aylara göre şöyle oldu:

RAKİPSİZ HARCAMALAR

Diyanet, Ocak-Haziran 2023 döneminde gerçekleştirdiği 19 milyar 693 milyon TL’lik harcama itibarıyla çok sayıda genel bütçeli idareyi de geride bıraktı. Başkanlığın daha fazla para harcadığı idarelerden bazıları ve 2023’ün ilk yarısındaki harcamaları şu şekilde sıralandı:

•İklim Değişikliği Başkanlığı: 23 milyon 997 bin TL

•Ticaret Bakanlığı: 7 milyar 599 bin 28 bin TL

•Dışişleri Bakanlığı: 6 milyar 795 milyon 304 bin TL

•İçişleri Bakanlığı: 18 milyar 190 milyon 90 bin TL

•Kültür ve Turizm Bakanlığı: 7 milyar 768 milyon 231 bin TL