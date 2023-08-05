Kriz muhtaç etti

Ekonomik kriz ve iktidar halkı bankalara muhtaç etti. Yurttaşın bankalara olan borcu bu hafta da katlandı. Tüketici kredilerinin tutarı 1,4 trilyon lirayı, kredi kartı borçları da 839 milyar TL’yi geçti. Milyonlar icralık oldu.

Ekonomi Servisi

Ekonomik kriz nedeniyle yaşam şartları zorlaşırken kredi kartı harcamaları da artıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, 28 Temmuz itibarıyla tüketici kredileri tutarında artış yaşandı. Tüketici kredileri tutarı 11 milyar 67 milyon lira artışla 1 trilyon 412 milyar 462 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 441 milyar 812 milyon lirası konut, 85 milyar 457 milyon lirası taşıt ve 885 milyar 193 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari kredilerin tutarı 287 milyon lira artarak 1 trilyon 196 milyar 495 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 32 milyar 557 milyon lira arttı. Bireysel kredi kartı alacakları 839 milyar 830 milyon lira olurken bunun 399 milyar 534 milyon lirası taksitli, 440 milyar 296 milyon lirası taksitsiz şeklinde gerçekleşti. BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 28 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 594 milyon lira azaldı. 169 milyar 896 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 145 milyar 665 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

BORCA BATTILAR

Öte yandan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, halkın gelecek kazancını dahi kredi kartı harcamalarıyla bugünden ipotek ettiğini belirtti. Gürer, “Peşin alışveriş yapacak takat yok. Pazarcı esnafı dahi kredi kartı ile satış yapar duruma geldi. Araç yakıtından gıdaya hatta vergisini öderken bile kredi kartıyla ödeme yapmak durumunda. Geliri gideri karşılamada kredi kartının sağladığı avantajı kullanmaya çalışıyor” dedi. 14-65 yaş arasında bulunan 66 milyon insana karşın 104 milyon kredi kartının kullanımda olduğuna değinen Gürer, şunları söyledi: “Geçen yılın mart ayında kredi kartı sayısı 88 milyon iken bu rakam 16 milyon artış ile 104 milyona ulaştı. Bir önceki ay kredi kartından ödeme yapılan kamu/vergi ödemleri, 2 milyar 977 milyon TL’den 15 milyar 85 milyon TL’ye çıkmış durumda. Akaryakıt ödemeleri bu ay 12 milyar 260 milyon TL’ye ulaştı. 21 milyonu aşan icra dosyalarının yanında kredi kartını ödeyemediği için takibe düşenler de var. Kara listedeki vatandaşlar, Risk Merkezi’nin verilerine göre son beş yılda bankalar tarafından kredi kartı ve/veya bireysel kredi borcu yüzünden icra takibine alındığı halde borcunun tamamını ödeyemeyenlerin sayısı 3 milyon 840 bin kişiyi geçti. Mayıs itibarıyla toplam 38 milyon 565 bin vatandaşın bankalara bireysel kredi borcu bulunuyor. Bankalara kredi kartı borcu bulunanların sayısı ise aynı tarih itibariyle 37 milyon 892 kişi olarak açıklandı.”