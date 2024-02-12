Kriz sokağa taştı

Pakistan’da seçimi tutuklu eski Başbakan Han destekli bağımsızlar birinci, Şerif’in partisi ikinci sırada tamamladı. Sandıkta hile iddiasıyla protestolar gerçekleştirildi

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Pakistan’da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat’ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci sırada tamamladı.

Ordunun desteklediği eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise ikinci sırada tamamladı. Seçim Komisyonu’nun paylaştığı verilere göre, 266 sandalye için yarışılan Ulusal Meclis’te PTI destekli bağımsız milletvekilleri 101, PML-N 75 ve Bilaval Butto Zerdari’nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi (PPP) 55 sandalye kazandı. Ulusal Meclis’teki 2 sandalye için seçimler, daha sonra gerçekleştirilecek.

EYALET SONUÇLARI

Pencap Eyalet Meclisinde PTI 138, PML-N 137, PPP ise 10 sandalye elde etti. Hayber Pahtunhva’da Eyalet Meclisi için açıklanan sonuçlara göre, seçimi açık ara önde tamamlayan PTI 90 sandalye kazandı, PML-N 5, PPP ise 4 sandalye elde etti. Belucistan Eyalet Meclisinde PPP 11, PML-N 10 ve PTI 6 sandalye kazandı. Sind Eyalet Meclisi’nde PPP, seçimi önde tamamladı. Eyalet Meclisinde PTI 13, MQM-P 28 ve PPP 84 sandalye kazandı.

PARTİLERDEN İTİRAZ

Kritik seçimin sonuçlarının açıklanmasıyla siyasi partiler, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla ülke genelinde protesto gösterisi düzenledi. Ulusal Meclis’teki en az 18 sandalyenin sonuçlarının değiştirildiğini ileri süren PTI, ülke genelinde Seçim Komisyonu ofisleri önünde protesto çağrısında bulundu. Ravalpindi’de Seçim Komisyonu önüne gitmek isteyen gruba polis izin vermedi. Polis ile grup arasında yaşanan arbedenin ardından emniyet mensupları yolu kapatan PTI taraftarlarını cop ve biber gazıyla dağıttı. Bazı PTI destekçileri gözaltına alındı. Cemaat-i İslami Partisi üyeleri, Karaçi’de protesto düzenledi. İslam Uleması Cemiyeti Partisi destekçileri de Sind eyaletinin çeşitli bölgelerinde kara yollarını kapattı.