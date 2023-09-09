Krizin bütün sorumlusu kasalarını dolduranlar

Haber Merkezi

Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde TKP ilçe örgütü basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada temel gıda maddelerine, barınma ve ulaşıma her gün yeni bir zam geldiği, böylesi bir hayat pahalılığıyla daha önce karşılaşılmadığı belirtildi. İşçiler, emekçiler, emekliler sefalet içindeyken iktidardan duyulan tek sözün "sıkın dişinizi" olduğu belirtilen açıklamada yeni zamların ve vergilerin yolda olduğu hatırlatıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: “Hayat pahalılığından enflasyon fırladığında, döviz arttığında, faiz yükseldiğinde kimin kasası doluyorsa onlar sorumludur. Halkımız hiç bu kadar ezilmemiş, zenginler hiç bu kadar kazanmamıştı. Yaşattığınız bu sefaletin hesabını sormak için ne gerekiyorsa yapacağız. İktidarın, emekçilerin yaşam koşullarını hedef alan ve halka ait kaynakları yağmalama planına karşı eşitlik, devletçilik ve bağımsızlık mücadelesini büyütüleceğiz”

Öte yandan açıklamada Ceylanpınar Devlet Hastanesi binasının yeni olduğuna ancak doktor kadrosunun yetersiz olması nedeniyle halkın sağlık hizmetlerine ulaşamadığına ve hastaların sevk edildiğine de dikkat çekildi.