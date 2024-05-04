Krizin faturası yine öğrenciye kesildi

Ekonomik krizin faturası öğrencilere kesilmeye devam ediyor. Biruni Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenciler, bitmek bilmeyen zamlara tepki gösterdi.

Haber Merkezi

Ülkede üniversite öğrencileri giderek derinleşen ekonomik kriz karşısında okul ücretlerindeki artışlar ve yemekhane zamlarına karşı tepki göstermeye devam ediyor. İstanbul’da bulunan Biruni Üniversitesi öğrencileri, eğitim ücretine yüzde 100’ün üzerinde yapılan zammı protesto etti. Üniversite kampüsü önünde toplanan öğrenciler, zamların geri çekilmesini talep etti.

Üniversite yönetiminin “TEFE-TÜFE oranlarına göre” zam yaptığını söylediğini aktaran öğrenciler; “Bizler okurken çalışmak zorunda olan öğrencileriz. Üniversiteleri ticarethaneye çeviren, öğrenciyi cepte keklik olarak gören bu zihniyete karşıyız” dedi.

HAKSIZLIĞA SON VERİN

Kampüs önünde yapılan açıklamada zamların sorumlusunun öğrenciler olmadığı belirtilerek üniversiteyi seçme nedenlerinin “fahiş zam olmayacağı” garantisi olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Birçok öğrencinin ailesi memur emeklisi, memur ya da asgari ücretle çalışıyor. Öğrenciler hem çalışıp hem okuyor, okul ücretlerini kendisi ödüyor. Okul ücretlerine gelen zamlara aynı oranda asgari ücrete zam gelmedi. Bu nedenle, son yılında olsa dahi okulu mecburen bırakacak birçok öğrenci var. Burada apaçık eğitim hakkının ihlali var. Ekonomik krizin faturasını öğrencilere kesmeye çalışmayın" denildi.

Öte yandan Ankara’da bulunan Hacettepe Üniversitesi’nde ise öğrenciler kampüsteki Açık Hava Amfi Tiyatrosu’nun bir organizasyon şirketine kiralanmasına ve yemekhane ücretlerine yapılan zammı protesto etti. Yemek ücretlerinin 15 TL’den 20 TL’ye çıkarılmasına tepki gösteren öğrenciler rektörlük binasına yürüdü. “Amfi de yemekhane de bizim” yazılı pankart taşıyan öğrenciler, “Sermayeye değil, eğitime bütçe” sloganları attı.

Aynı zamanda ODTÜ’de yemekhane ücretlerine yüzde 33 zam uygulandı. Yemekhane ücreti son zamla birlikte 15 TL’den 20 TL’ye yükseldi.