Krizin faturasını patronlar ödesin

Savaşa milyarlar akıtan Avrupa’da patronlar krizin faturasını çalışanlara yüklüyor. Telekomünikasyon şirketleri toplu işten çıkarmalara başladı.

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Kapitalizmin yapısal krizi sürerken egemenler krizin faturasını işçilere, emekçilere ödetmeye çalışıyor. Teknoloji, telekomünikasyon ve finans şirketleri toplu işten çıkarmalara başladı. Buna karşılık emekçilerin grev ve eylemleri de sürüyor.

TELEFONICA TAM 5 BİN İŞÇİ ÇIKARACAK

İspanya'nın çok uluslu telekomünikasyon şirketi Telefonica'nın iki yıl içinde 5 bin 124 çalışanını işten çıkaracağı bildi-rildi. Şirket, ülkede "ERE" olarak adlandırılan ve zarar etmeye başlayan şirketlerin yasal olarak işçi çıkartmasına imkan tanıyan mevzuatı kullandı. İçten çıkarma kararı büyük tepki çekerken Telefonica, sendikalarla müzakerelere başladı.

Telefonica ile ilk görüşmesini gerçekleştiren sendikalardan yapılan açıklamada, şirketin bünyesinde olan ve yaklaşık 16 bin çalışanı bulunan Telefonica Moviles, Telefonica Soluciones ve Telefonica Espana'dan 5 bin 124 kişinin 2026'ya kadar işten çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

ERE'nin şirkette 15 yıldan fazla çalışan ve 1968 öncesi doğumluları kapsayacağı ifade edildi.

İspanya İşveren Örgütleri Konfederasyonu Başkanı Antonio Garamendi, Telefonica'da toplu işten çıkarma kararı için "Şirketlerin önlerini görüp yollarına devam edebilmeleri için bu tip şeyler oluyor" değerlendirmesinde bulundu. Avrupa'nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Telefonica, 2011 yılında da ERE açıklamış, 6 bine yakın çalışanını işten çıkarmıştı.

Merkezi İsveç'te bulunan müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify de önceki gün 1500 kişiyi daha işten çıkaracağını duyurmuştu.

Spotify'ın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Daniel Ek'in çalışanlara gönderdiği mesajda çalışanların yaklaşık yüzde 17’si ile yollarını ayıracaklarını açıklamıştı.

48 SAATLİK GREV

Belçika'da hükümetin bütçede kesinti öngören reform paketine tepki gösteren demir yolu çalışanlarının 48 saatlik grevi devam ediyor. Yunanistan'da ise hükümetin serbest meslek sahiplerine yönelik hazırladığı yeni vergi yasa tasarısına tepki gösteren taksiciler iş bıraktı. Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi dışındaki bölgelerde hizmet veren taksicilerin dün başlayan 48 saat çalışmama kararı bugün de sürecek.

Öte yandan Yeni Zelanda'da binlerce kişi, Başbakan Christopher Luxon liderliğinde kurulan hükümetin uygulamayı planladığı yeni yerli politikalarını protesto etti. Yerli haklarını savunan politikalarıyla bilinen Te Pati Maori Partisi’nin organize ettiği gösterilerde, başkent Wellington başta olmak üzere çok sayıda kentte binlerce kişi sokaklara çıktı.