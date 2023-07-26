Krizin gerçek nedeni Saray’ın politikaları

Meclis’te gerçekleşen grup toplantılarında ana gündem ekonomi oldu. CHP ‘krizin asıl sorumlusunun Erdoğan’ olduğunu hatırlattı. Yeşil Sol Parti ise “Meydanı boş bırakmayacağız” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü’nü de anarak cezaevinde bulunan gazeteci Merdan Yanardağ’ı hatırlattı. Akbelen’deki çevre talanına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, yerli halkın ve özellikle kadınların direnişine de selam gönderdi ve "Kadınların mücadelesi herkese örnek olsun" dedi. Ekonominin gidişatına değinen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: “Çaldıkları servetin büyük kısmı yurtdışında. Erdoğan hükümeti vatandaşa hizmet etmiyor, dolarla ihale alanlara hizmet ediyor.”

Gazeteci Barış Terkoğlu’nun yargıdaki çürümeyi anlattığı yazısından yola çıkarak 6 soru çıkaran Kılıçdaroğlu, soruları şöyle sıraladı:

1) Önceki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, nisan ayında İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi Başkanı Ramazan Acar’ı, kendisiyle görüşmek için Ankara’ya çağırdı mı?

2) Ankara’da yapılan görüşmede Halil Koç ve Hasan Yılmaz, Acar’ı tehdit etti mi?

3) İlgili firma lehine karar verilmesi için İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı, 10. Ticaret Mahkemesi üyelerine baskıda bulundu mu?

4) Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, davanın firma lehine sonuçlanması gerektiğini ve heyette ‘arıza çıkaranlar’ yerine yenilerinin atanması gerektiğini söyledi mi?

5) Mahkeme Başkanı ve üyesi, talepleri olmamasına rağmen kararname öncesi başka mahkemelere atandı mı?

6) İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi, istenen şekilde firma lehine karar verdi mi?"

Kılıçdaroğlu sözlerine, "Çürüme Saray’da. Neron Roma’yı yaktı, Erdoğan da Türkiye’yi yakıyor" diyerek son verdi.

Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı İbrahim Akın da partisinin grup toplantısında konuştu. Akın, "Bugün benzine, mazota zam yapılması demek, iğneden ipliğe her şeye zam yapılacağı anlamına geliyor. AKP’nin bu politikaları karşısında sonuna kadar direneceğiz" dedi.

Şu an Meclis’in etkisiz bir halde olduğunu hatırlatan Akın, Meclis faaliyetlerinin bu şekilde sürdürülmesini asla kabul etmeyeceklerini belirtti.

Akın şu ifadeleri kullandı: "Meclisimiz, şu anda maalesef saray rejiminin talimatları ile ortaya çıkan sonuçları kabul eden, hiç bir değişiklik yapmayan ve dolayısıyla kurumsal olarak neredeyse etkisiz hale gelen bir kurum haline gelmiştir. Sarayın talimatlarına uyacak bir Meclis, Türkiye’nin iradesini temsil edemez. Bu nedenle torba yasa sonrası ortaya çıkan tablo, Türkiye halkları açısından zamdır, zulümdür, aynı zamanda insanların cebindeki son paraya el koyma işidir. Bunu protesto ediyoruz. AKP’nin bu politikaları karşısında sonuna kadar direneceğiz. Meydan boş değil."

ZAMLARA KARŞI YÜRÜDÜLER

Yeşil Sol Parti Meclis’teki grup toplantısının ardından Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın ile partinin milletvekilleri, hayat pahalılığı ve zamları protesto etmek için Meclis’ten Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yürüdü. Vekiller ellerinde “Zamlara alışmayacağız”, “Dünyanın en pahalı iktidarı Türkiye’de’, “Boğazımızdan değil, rantınızdan kesin’ dövizlerini taşıdı.

MİLLETVEKİLLERİYLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam CHP’li tüm milletvekilleri ile akşam yemeğinde buluştu. Kılıçdaroğlu bugün de beş grup halinde yeni milletvekilleri ile bir araya gelerek yeni dönemde talep ettiği çalışmaları anlatacak. Hafta sonu önce belediye başkanları, ardından Parti Meclisi üyeleri ile görüşen Kılıçdaroğlu, dün akşam saat 19.00’da CHP’li tüm milletvekilleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu bugün de beş grup halinde yeni milletvekilleri ile bir araya gelerek yeni dönemde talep ettiği çalışmaları anlatacak. Görüşmenin genel merkezde gerçekleşeceği de öğrenildi.