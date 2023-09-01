Krizin maliyeti öğrencileri vurdu

Üniversitelerde yurt ve yemekhanelere yapılan fahiş zamlar sürerken Hacettepe ve GTÜ’de fahiş zam tarifesi uygulandı. Zamlara tepki gösteren SOL Genç, “Öğrenciler krizin ortasında mağdur edildiler” dedi.

Haber Merkezi

Yeni eğitim döneminin başlamasına sayılı günler kala üniversitelerin üst üste yurt ve yemekhane ücretlerine uyguladığı zamlar tepki çekti. Marmara Üniversitesi’nde yüzde 200’e varan zamların ardından şimdi de Hacettepe Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) yurt ve yemekhane ücretlerine yüksek oranda zam yapıldı.

Hacettepe’de geçen günlerde yurt ücretlerine yüzde 44 zam yapılmasının ardından şimdi de yemekhaneye yüzde 74 zam yapıldı. SoL'un aktardığına göre, Hacettepe Üniversitesi yüzde 74 oranındaki zam kararıyla birlikte 7,50 TL olan öğrenci sabah kahvaltı ücreti 12 TL'ye, 8,50 TL olan öğrenci öğle ve akşam yemekleri ise 15 TL'ye yükseldi. Art arda yapılan zamlara öğrenciler tepki gösterdi. Rektörlüğün piyasacı ve öğrenci karşıtı kararlarına bir yenisini daha eklediğini belirten üniversite öğrencileri, zamların insani olmadığını, zamlara rağmen yemeklerin kalitesinde ise herhangi bir iyileştirmenin yapılmadığını dile getirdiler.

SOL Genç Hacettepe Üniversitesi’nde üst üste yapılan zamların ardından açıklama yaptı. Öğrencilerin tepkilerinin yer aldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Ekonomik krizin ortasında, dönem uzatan öğrencilerin yurtlarda kalamayacağı ve yurtlara yüzde 44 zam yapılması kararlarıyla öğrencileri barınma hakkında mağdur eden Hacettepe Üniversitesi rektörlüğü tepki çeken bir karara daha imza attı. Karara tepki gösteren öğrenciler, bu zamlarla geçinemeyeceklerini belirterek ‘Hacettepe'nin devletten en çok ödenek alan üniversitelerden biri olduğunu ve krizin faturasının öğrenciye kesilemeyeceğini’ söyledi. Devamında ise ‘Fiyat artışının kaliteyi arttırmadığını ve her zam sonrası daha çok ücrete yine nitelikten ve kaliteden yoksun yemeklerin verildiğini’ söyleyen öğrenciler zamların geri alınması yönünde rektörlüğe çağrıda bulundu.”

GTÜ’DE YÜZDE 160 ZAM

Gebze Teknik Üniversitesi’nde ise yemekhane ücreti 1 Eylül 2023 gününden itibaren 5,75 TL’den 15 TL’ye çıkartıldı. Yüzde 160’lık zamma öğrenciler TÜİK’in yüzde 47,83’lük Temmuz ayı enflasyon oranını hatırlatarak itiraz etti. Gebze Haber’in gündeme getirdiği habere göre Gebze Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından öğrencilere gönderilen mesajda, “Son bir yıllık süreçteki piyasa koşulları, artan işçilik maliyeti ve enflasyon artışlarından dolayı 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren, Üniversitemiz Lisans Öğrencilerinin yemek ücretinin 15.00 TL ve Lisansüstü Öğrencilerinin Yemek Ücretinin 30.00 TL olarak uygulanmasına, Yönetim Kurulunca karar verilmiş olup bilgilerinize sunulur” denildi. Karara tepki gösteren öğrenciler asgari ücretteki yüzde 100 oranındaki artışı örnek gösterdi.

MARMARA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Marmara Üniversitesi yüzde 200’lük yemekhane zammının ardından, üniversitenin yurtlarına da yüzde 87,5'luk zam yapılması da kriz nedeniyle büyük zorluk çeken öğrencilerin tepkisini çekmişti. Öğrenciler, zamlara tepki göstererek imza kampanyası başlatmış ve üniversite yönetimine daha adil bir fiyatlandırma, şeffaf maliyet açıklamaları ve öğrenci görüşlerinin dikkate alınması çağrısında bulunmuştu.