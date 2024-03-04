KRT Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bulut istifa etti

Dört yıldır KRT'nin genel yayın yönetmenliğini yapan Fikret Bulut görevinden istifa etti. KRT’den istifaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Bir süre önce el değiştiren KRT TV'de yeni dönem ayrılıkları sürüyor.

4 yıldır kanalın genel yayın yönetmenliğini yapan Fikret Bulut görevinden istifa etti.

MedyaRadar’ın haberine göre; 4 yıldır genel yayın yönetmenliği yapan Fikret Bulut, kanaldan ayrıldı.

KRT’den istifaya ilişkin açıklama yapılmazken daha önce de krttv.com.tr'nin genel yayın yönetmeni Cihan Güner ve haber koordinatörü Barış Can istifa etmişti.

Kanal daha sonra 1 yıldır güvencesiz olarak çalıştırılan editör Mert Şişman'ı işten çıkarmış, ombudsmanlık görevi yapan Faruk Bildirici’nin görevine ve yazılarına da son vermişti.

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FİKRET BULUT KİMDİR?

Skytürk’te uzun yıllar haber müdürlüğü görevinde bulunan Fikret Bulut, sonrasında Habertürk TV'ye transfer oldu. Bir süre haber müdür yardımcılığı görevinde bulunan Bulut, Aralık 2015'te ise Haber Müdürü olarak atandı.

Veyis Ateş döneminde ani bir kararla haber müdürlüğündeki kadrosu şef editörlüğe dönüştürülen Fikret Bulut'un görevine 27 Şubat 2017'de son verildi.

Aradan 50 gün geçtikten sonra Fikret Bulut Habertürk'e sosyal medya editörü olarak geri döndü. Bulut, 2018 yılı Temmuz'undan 2020 yılının Ocak ayı sonuna kadar Habertürk TV'de Haber Müdürü olarak görev yaptı.

Ardından ise KRT TV’ye transfer oldu.