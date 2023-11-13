KRT TV satıldı

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün bir süredir ilgilendiği belirtilen KRT TV satıldı. KRT’nin yeni sahibi, Sarıgül’ün kurduğu TDP’de genel başkan yardımcısı olarak görev yapan Fırat Bozfırat.

İktidar muhalifi yayın çizgisi ile bilinen televizyon kanalı KRT’nin satıldığı belirtildi.

Veryansın Tv’de yer alan habere göre, yaklaşık 300 bin dolar kapora ücreti ödenen kanalın yeni sahibi Fırat Bozfırat. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün yakınındaki bir isim olan Bozfırat, Sarıgül’ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi’nde genel başkan yardımcısı olarak da görev yapmıştı.

Öte yandan KRT’nin sahibi Ali Fırat Atabaş ve KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut’un bugün çalışanlara açıklama yapacağı da belirtildi.

SERDAR AKİNAN’LA GÖRÜŞÜLDÜ

KRT TV’nin yeni sahibinin kanalın yönetimi için Serdar Akinan ile görüşme yaptığı öğrenildi. Ancak henüz bir anlaşmanın sağlanmadığı belirtildi.