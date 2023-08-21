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KRT TV Sorumlu Müdürü Ali Berber'in annesi yaşamını yitirdi

KRT TV Sorumlu Müdürü ve İzleyici Temsilcisi Ali Berber'in annesi Safiye Berber, bugün 76 yaşında Ankara'da yaşamını yitirdi.

Medya
  • 21.08.2023 00:56
  • Giriş: 21.08.2023 00:56
  • Güncelleme: 21.08.2023 00:58
Kaynak: ANKA
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KRT TV Sorumlu Müdürü Ali Berber'in annesi yaşamını yitirdi
FOTOĞRAF: ANKA

KRT TV Sorumlu Müdürü ve İzleyici Temsilcisi Ali Berber'in annesi Safiye Berber, bugün 76 yaşında Ankara'da yaşamını yitirdi. Safiye Berber, 21 Ağustos Pazartesi günü, Ankara Kazan'da, öğlen namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. 

ANKA ailesi adına ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Göksel Bozkurt, Ali Berber ve ailesine üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti.

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