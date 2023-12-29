Küba: İsrail'in Filistin halkına uyguladığı barbarlığın sonu gelmeli

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin, "İsrail'in Filistin halkına uyguladığı barbarlığın sonu gelmeli artık" ifadesini kullandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Canel, sosyal medya hesabı X'ten, İsrail saldırılarıyla harabeye dönen Gazze'nin fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Küba Devlet Başkanı Canel paylaşımında, "İsrail'in Filistin halkına uyguladığı barbarlığın sonu gelmeli artık. İnsanlık için utanç günüdür ve uluslararası hukuk açısından da ciddi bir yaradır." değerlendirmesinde bulundu.

Cada día que pasa sin que se ponga fin a la barbarie que comete Israel sobre #Palestina, es un día de vergüenza para la humanidad y de lesión grave al Derecho Internacional.#FreePalestine 🇵🇸 pic.twitter.com/ODI6xapDrI — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 28, 2023

​​​​​​​Canel, 26 Aralık'taki açıklamasında, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına tepki göstermiş, "Küba, Filistin için sesini daima yükseltecek ve hiçbir zaman yaşananlara kayıtsız kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı günden bu yana Filistin halkına destek paylaşımlarında bulunan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da sosyal medya hesabından Gazze fotoğraflarını alıntılayarak mevcut duruma dikkati çekti.