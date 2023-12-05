Küba lideri Diaz-Canel İran'da

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel, iki günlük resmi ziyaret için İran'a gitti. İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran'ın dini lideri Hamaney ile görüşen Diaz-Canel, İsrail'in Filistin işgaline yönelik mesajlar verdi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel, iki günlük resmi ziyaret için İran'ın Başkenti Tahran'a gitti.

Diaz-Canel, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından Saadat Abad Sarayı'nda resmî törenle karşıladı.

Heyetler arası ve ikili görüşmelerin ardından iki cumhurbaşkanının huzurunda bilim, teknoloji, sağlık, tarım, enerji, madencilik ve iletişim alanlarında mutabakat zaptları imzalandı.

Ortak basın toplantısında konuşan Reisi, iki ülkenin işbirliğinin ABD'nin yaprıtımlarını etkisiz hale getireceğini öne sürdü.

GAZZE MESAJI

Diaz-Canel daha sonra İran'ın dini lideri Hamaney'le de bir araya geldi.

İran ile Küba'nın siyasi ve ekonomik kapasitelerine dikkati çeken Hamaney, bu kapasitelerin "ABD ve Batı zorbalığına karşı aynı pozisyonu paylaşan ülkeler" arasında bir koalisyon kurulması gerektiğini belirtti.

Küba Devlet Başkanı'nın Filistin meselesi başta olmak üzere küresel konulardaki tutumu ile İran’ın tutumunun uyumlu olduğu değerlendirmesinde bulunan Hamaney, bilimsel iş birliği de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Diaz-Canel ise iki ülkenin çeşitli alanlarda, özellikle de ABD ve müttefiklerinin “müdahaleci eylemleri ve yaptırımlarıyla mücadelede” birbirini tamamlayabileceği değerlendirmesinde bulundu.