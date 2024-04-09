Küçük Erdoğanlar ve yavru saraylar

Erdoğan’ı örnek alan İstanbul’un AKP’li belediye başkanları, “belediye hizmet binası” adı altında adeta yavru saraylar inşa etti. Şatafatlı devasa binalara belediyelerin kasasından milyonlarca lira harcandı.

İsmail ARI

İstanbul’da Sancaktepe Belediyesi’nin AKP döneminde yapılan lüks ve ihtişamlı belediye binası tartışılıyor. Ancak sadece Sancaktepe Belediyesi değil, megakentteki birçok ilçeye AKP’li başkanlar tarafından yönetildikleri dönemde adeta birer yavru saray inşa edildi. AKP’li belediye başkanları da Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine milyonlarca lira harcayarak saray inşa eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı örnek aldı.

Yerel seçimin ardından şatafatlı ve lüks olduğu için gündem olan Sancaktepe Belediye Başkanlığı’nın hizmet binası için 2012’de ihale düzelendi. AKP döneminde belediye binası için yaklaşık 30 milyon TL harcandı. Sancaktepe Belediyesi 31 Mart yerel seçiminde CHP’ye geçerken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan ise belediye binasının “Başkanlık katının 6 bin metrekare büyüklüğünde olduğunu, bu katta bir sürü dinlenme odası, yemek odası ve 200 metrekarelik mutfak” bulunduğunu açıkladı.

Özkan’ın açıklamasının gündem olmasının ardından Sancaktepe’nin yeni belediye başkanı Alper Yeğin de yaptığı açıklamada, “Önceki belediye başkanı lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır. Lüks ve batırılan bir belediye hikayesini yakın zamanda sizlerle paylaşacağım” dedi.

ÜÇ BLOK İNŞA EDİLDİ

AKP’li Hasan Can’ın belediye başkanlığı döneminde Ümraniye Belediye Başkanlığı için yeni bir bina yapılmasına karar verildi. 2011’de düzenlenen ihaleyle belediye binasının yapımı için yaklaşık 23 milyon TL harcandı. Bir yıl sonra da tamamlanamayan inşaat için 6 milyon 650 bin TL daha harcandı. Yaklaşık 30 milyon TL’ye mâl olan, 35 bin metrekare kapalı alanı olan üç bloklu belediye binası 2013’te açıldı. Selçuklu mimarisinin çizgilerini yansıttığı iddia edilen binada akıllı bina otomasyonu ile seyir terasları da yer alıyor.

CHP tarafından yönetilen Küçükçekmece Belediyesi’nin hizmet binası da AKP döneminde yapıldı. 2011’de düzenlenen ihale ile belediye binası binasının yapımı için yaklaşık 50 milyon TL harcandı. İnşaatı tamamlanamayan bina için 2013’te 17 milyon 500 bin TL’lik bir ihale daha yapıldı. Yeni binanın inşaatı için toplam 67 milyon TL’den fazla harcama yapıldı.

MİLYONLUK İHALELER

Yerel seçimde CHP’ye geçen ve çok uzun yıllar AKP tarafından yönetilen Eyüpsultan Belediyesi’nin hizmet binası için 2013’te ihale yapıldı. Dönemin AKP’li belediye yönetimi, belediye binası için 22 milyon TL’den fazla para harcadı. 2015’te inşaatı tamamlamak için yapılan ikinci ihaleyle 14 milyon 750 bin TL daha harcandı.

Kentte diğer ilçelerin belediye hizmet binaları için yapılan harcamalar ise şu şekilde:

AKP döneminde İBB, Güngören Belediyesi’ne yeni hizmet binası yapmak için ihale düzenledi. 2016’da yapılan ihaleyle 37 milyon TL’den fazla para harcandı.

Hâlâ AKP yönetiminde olan Bağcılar Belediyesi’nin hizmet binası için 2017’de düzenlenen ihaleyle 62 milyon TL’den fazla para harcandı.

Son yerel seçimde yeniden AKP’nin kazandığı Zeytinburnu Belediyesi’nin hizmet binası için de 2011’de ihale yapıldı. İhale bedeli 23 milyon 777 bin TL olarak açıklandı.

AKP tarafından yönetilmeye devam eden Başakşehir Belediyesi’nin hizmet binasına da 130 milyon TL harcandı.