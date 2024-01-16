Küçükçekmece Belediyesi 3. Gençlik Festivali başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü gerçekleştirilecek olan Gençlik Festivali, 19-20-21 Ocak tarihlerinde Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek.

İstanbul Küçükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan Gençlik Festivali, binlerce genci, sanatçı ve DJ’lerle buluşturmaya hazırlanıyor. Zeynep Bastık, Buray, Emre Aydın, İlyas Yalçıntaş, Gökhan Keser, Eypio, Ozbi gibi isimlerin sahne performanslarıyla yer alacağı festivale, 19-20-21 Ocak tarihlerinde Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi ev sahipliği yapacak.

İstanbullu gençleri Küçükçekmece’ye ‘Gençlik Festivali’ne davet eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Gençlerin heyecanı ve coşkusuyla geleneksel hale getirdiğimiz 3. Gençlik Festivalimiz başlıyor. Sömestir: zorlu bir eğitim -öğretim döneminin ardından tüm öğrenciler için moral ve motivasyon zamanıdır. Küçükçekmece’de sömestirin keyfe dönüşmesi için gençlerin tercihleri doğrultusunda eğlenebilecekleri, keyif alabilecekleri bir festival hazırladık. Tüm katılımcılara sevdikleriyle eğlencenin ve müziğin tadını çıkarmalarını diliyorum" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl İstanbul’un dört bir yanından 50 bine yakın genci ağırlayan festival, bu yıl da gençlere sömestir eğlencesini ücretsiz sunacak. Küçükçekmece Belediyesi, konser alanına ilçenin dört bir yanından ring seferleri düzenleyecek.

Gençlik Festivali ile ilgili ayrıntılı bilgi Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

KONSER PORGRAMI

Yer: Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi

Kapı Açılış:17.30

19 Ocak Cuma

• Güney Marlen

• Ersin Show

• Tepki

• Hey Douglass

• Zeynep Bastık

20 Ocak Cumartesi

• Ne Münasebet

• Ersin Show

• Melis Fis

• Ozbi

• Buray

21 0cak Pazar

• İlyas Yalçıntaş

• Ersin Show

• Gökhan Keser

• Eypio

• Emre Aydın