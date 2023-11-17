Küçükçekmece'de 5 katlı binada doğal gaz patlaması: 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı bir binada doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. İstanbul Valiliği, patlamada, 1 kişinin öldüğünü, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

İstanbul'da, bir binada meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de Atatürk Mahallesi Divan Sokak'taki 5 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlama sonucunda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayda ikisi ağır olmak üzere toplam 5 vatandaşımız da yaralanmış olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.