Küçükçekmece'de baygınlık geçiren sürücü 5 araca çarptı: 1 yaralı

Küçükçekmece’de, seyir halindeki sürücü direksiyon başında baygınlık geçirince park halindeki 5 tane araca çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde araç içerisinde baygınlık geçiren sürücünün 5 araca çarptığı olayda bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 16. 00 sıralarında ilçeye bağlı Atakent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle hastaneden dönen ve evine doğru seyir halinde olan otomobilin sürücüsü polis memuru, Atakent Mahallesi'nde direksiyon başında baygınlık geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 5 araca çarparak durabildi.

İlk müdahaleyi kazayı gören çevredeki esnaf yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri baygınlık geçiren sürücüyü araçtan çıkararak ambulansa teslim etti.

Yapılan müdahalenin ardından polis memuru olan sürücü hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunanlar ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.