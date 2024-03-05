Küçükçekmece'de bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Kanarya Mahallesi'nde Mehmet Özkol isimli şahıs, park halindeki otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi park halindeki otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, yurttaşlar, Kanarya Mahallesi Halkalı gümrük yolunda sabah saatlerinde park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.
Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, camı kırarak kapıları açtı.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde başında silahla vurulmuş olan kişinin öldüğünü belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekiplerinin cesedin üzerinde yaptığı aramada ise Mesut Özkol adına kimlik buldu.
Olay yeri inceleme ve Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısının otomobil ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu.
İncelemelerin ardında ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken polis ekipleri soruşturma başlattı.