Küçükçekmece'de evler su altında kaldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, şehrin doğusunda yer alan ilçelerde sele sebep oldu, Küçükçekmece'de bir evin bodrum katını, bir evin ise bahçe katını su bastı. Atatürk Mahallesi'nde bir araç sel etkisiyle dereye uçarken, Kırlangıç Sokak'ta yer alan bir apartmanın bodrum katında polis ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, şehrin doğusunda yer alan bazı ilçelerde sele sebep oldu. Küçükçekmece'de yer alan Atatürk Mahallesi'nde bazı evlerin giriş, bahçe ve bodrum katlarını su bastı. Küçükçekmece'de bulunan Kırlangıç Sokak'ta bir otomobil, sel sularının etkisiyle dereye uçtu, aynı sokakta bir apartmanın bodrum katında ise polis ekiplerinin, dalgıç polis eşliğinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği görüldü. Çevre sakinleri, sel sularının etkisiyle çevredeki bazı kişilerin Ayamama Deresi'nin bağlantısında yer alan noktalarda mahsur kalarak akıntıya kapıldığını iddia etti.

BİR ANDA BASTIRDI İNSANLAR İÇERİ GİRDİ

Kırlangıç Sokak'ta yaşadığını belirten Süleyman Erkek, " Sular insanları götürdü, buradan biz çocukları çıkarttık. Evlerin içindekileri çıkarttık. Suyun etkisiyle gidenler oldu. En sıkıntılı nokta burası. Burada bir gecekondu ve arka mahalledeki bir gecekondu etkilendi. Önümüzdeki bir bina çöktü tamamen. Yağmur bir anda bastırdı, insanlar evlerinin içine girdiler" dedi.

BAHÇE KAYBOLDU HER YER SULAR ALTINDA

Engin Sokak'ta yaşayan ve oturduğu apartmanının bahçe katını su basan çevre sakini bir kadın, "Aşağıda bir ev var ve bildiğiniz kayboldu. Buradaki Ayamama Deresi bir türlü çözülemiyor. Her gelen çözeceğini söylüyor. Bakın bahçe kayboldu, her yer sular altındaö dedi. Su basan evde annesinin yaşadığını belirten vatandi ise, "Annem aşağıda oturuyor, benim 6 kedim de var. Annemin canına mı sevineyim, kedilerime mi, 3 yıldır besliyorum. Dalgıç polisler gelecekler, çıkaracaklar" dedi.