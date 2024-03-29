Küçükçekmece'de halı fabrikasında yangın

Küçükçekmece'de bulunan bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Fotoğraf: DHA