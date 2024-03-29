Küçükçekmece'de halı fabrikasında yangın
Küçükçekmece'de bulunan bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaynak: AA-İHA
Küçükçekmece'de halı fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan halı fabrikasında sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Fabrikada içeride mahsur kalan işçiler olduğu belirtiliyor.