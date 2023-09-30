Küçükçekmece'de kamyonet devrildi: 2 yaralı

Küçükçekmece'de kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kasadaki tekstil atıklarının olduğu torbaların etrafa saçılması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Küçükçekmece'de devrilen kamyonetteki iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında D-100 kara yolu Avcılar istikametinde seyir halindeki Ali G'nin kullandığı 35 ANC 982 plakalı tekstil atığı yüklü kamyonet Küçükçekmece mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak refüjü aşan kamyonet yan yola geçerek devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan sürücü ve yanındaki kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Devrilen kamyonetin kasasındaki tekstil atığı bulunan torbaların etrafa saçılması nedeniyle yan yolun Avcılar istikametindeki trafik akışında aksama yaşandı.

Kamyonetin kaldırılması için çekici sevk edildi. Belediye ekiplerinin araçta kalan malzemeleri boşaltmasının ardından kamyonet yoldan kaldırıldı. Kumaşlar ise başka araca yüklenirken, yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol trafiğe açıldı. Kaza nedeniyle trafiğin Yenibosna’ya kadar uzadığı görüldü.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.