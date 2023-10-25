Küçükçekmece'de kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın

Küçükçekmece'de kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken deponun çevresinde bulunan iş yerleri ve binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.

Küçükçekmece'de kimyasal maddelerin bulunduğu 3 katlı depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Altınşehir İstanbul Caddesi üzerindeki kimyasal madde bulunan 3 katlı bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Bu arada, yangının çıktığı deponun çevresinde bulunan iş yerleri ve binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.