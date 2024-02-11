Küçükçekmece'deki silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıya ilişkin 12 şüphelinin gözaltına alındığı, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi. İlerleyen saatlerde bilgilendirme yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltı sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı.

AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırı ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında olaya karışan şüphelilerin yakalanması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Olay yerindeki çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre çapında uzun namlulu silah mermisi kovanı ve 3 adet 9 milimetre çapında kovan bulunurken, 5 araç ve 1 ikametgaha kurşun isabet ettiği tespit edildi.

1 SALDIRGAN YAKALANDI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Tekirdağ'da yaptığı açıklamada saldırganlardan birinin yakalandığını bildirdi.

"İstanbul Emniyetimiz ve İstanbul Başsavcılığımız, gerekli tahkikatı titizlikle yürütmektedir" diyen Erdoğan, "Bir tanesi yakalandı. Diğerlerini de inşallah yakalayacağız" dedi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıya ilişkin 12 şüphelinin gözaltına alındığı, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen; 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen;



🟥 12 şüpheli… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 11, 2024

ALİ YERLİKAYA GÖZALTI SAYISININ ARTTIĞINI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada gözaltı sayısının 17'ye yükseldiğini bildirdi. Yerlikaya, 57 ayrı adrese operasyon düzenlendiğini ve şu ana kadar 17 kişinin gözaltına alındığını, 3 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini açıkladı. Yerlikaya, operasyonların devam ettiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti esnasında, saat 16.30 sıralarında beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı.

Saldırıda 32 yaşındaki E.G.D. ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etmişti.

Başından yaralanan E.G.D, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.