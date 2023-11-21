Küçükçekmece Gölü'nde bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Küçükçekmece Gölü'nde Hakan K.’ye ait olduğu belirlenen cansız beden bulundu. Gölden çıkarılan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İstanbul'da Küçükçekmece Gölü'nde 30 yaşındaki Hakan K.'ye ait olduğu tespit edilen cansız beden bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. Çevredekiler gölde ceset olduğu ihbarında bulundu. Cansız beden, dalgıç polisler tarafından gölden çıkarıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada cansız bedenin Hakan K.’ye (30) ait olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışması sonrası cenaze, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İhbarda bulunan görgü tanığı ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.