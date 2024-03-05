Küçükçekmece’de bir kişi araç içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Küçükçekmece’de bir kişi, park halindeki otomobilin içerisinde kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde isminin Mesut Özkol olduğu tespit edilen bir kişi, araç içerisinden silahla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 08.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Gümrük Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 BAZ 956 plakalı bir araç içerisinde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede kafasından vurulmuş halde bulunan şahsın Mesut Özkol isimli vatandaş olduğu öğrenildi. Savcılık incelemesinin ardından ceset ambulansla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan polisin incelemesinde araç içinde silah bulunurken, araç ise çekici ile otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.