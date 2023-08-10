Küçükçekmece’de iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde motosikletli iki kişi tarafından iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde motosikletli iki kişi tarafından iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet ile caddeye gelen kasklı iki şahıs telefon dükkanına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda dükkanda bulunan Hakan Ö. ile caddede yürüyen İbrahim Ç. yaralandı. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan Hakan Ö. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı, İbrahim Ç.’nin ise tedavisi sürüyor. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.