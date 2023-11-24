Küçükçekmece’de kediyi darp eden şahıs hakkında hapis talebi

Küçükçekmece’de yaşadığı sitedeki kediye tekme ve yumrukla saldırıp darp eden Aytuğ Koyuncu hakkında mütalaa açıklandı. Koyuncu’nun “hayvana işkence” suçundan 6 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşadığı sitede bir kediye tekme ve yumrukla saldıran kişinin 6 yıl hapsi istendi.

Küçükçekmece Halkalı’da 5 Ocak’ta meydana gelen olayda Aytuğ Koyuncu yaşadığı bina içerisindeki kediye tekme ve yumruklarla saldırmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Koyuncu önce serbest bırakılmış ardından itiraz ile tekrar gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Koyuncu, hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava kapsamında görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Aytuğ Koyuncu ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık avukatı savunmasında müvekkilinin hayvanları koruma derneğine bağış yaptığını söyleyerek dekontu mahkemeye sundu.

Duruşmada beyanda bulunan Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği avukatı Fulya Karagöz sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, site sakinleri tarafından beslenen ve bakımı yapılan kediye tekme ve yumruk atar gibi defalarca kez vurduğunu belirtti. Sanığın Hayvanları Koruma Kanunundaki “hayvana işkence” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

Hakim, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.