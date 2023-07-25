Kuduzdan ölen mimarın yakınlarından suç duyurusu: 'Yanlış tedavi uygulandı' iddiası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, köpeğin saldırısı sonucu kuduz olduğu belirtilen mimar Lütfü Seray'ın yakınları, hastanede yanlış tedavi uygulandığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Hayatını kaybeden mimarın ağabeyi Kenan Seray, kardeşine köpek ısırmasından 20 gün sonra kuduz teşhisi konulduğunu ve geç müdahalenin ölüme yol açtığını iddia etti.

Şanlıurfa'da kuduz teşhisi konulduktan sonra hayatını kaybeden mimar yakınları yanlış tedavi uygulandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Siverek'te mimarlık yapan Lütfü Seray, 1 yıl önce yavruyken 2 köpek sahiplendi. Seray, daha sonra yaşadığı apartmanda bakmakta zorlandığı köpekleri, bir arkadaşına verdi.

Arkadaşı, geçen 12 Haziran'da köpeklerden birisinin saldırgan tutumu üzerine Lütfü Seray'ı aradı. Bunun üzerine arkadaşının yanına giden Seray, köpekleri veterinere götürdü. Veterinerdeki kontrol sırasında saldırganlaşan köpek, Seray'ı ısırdı.

Hastaneye giden Lütfü Seray'a kuduz aşısı yapıldı. Aradan geçen günler içerisinde Seray'a 3 doz aşı daha yapıldı. Buna rağmen kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek hastaneye giden Seray, psikolojik olarak etkilendiği belirtilerek evine gönderildi.

IŞIKTAN VE SUDAN KORKTU

Bunun üzerine Diyarbakır'a giden Lütfü Seray'ın yapılan tetkiklerinde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Son olarak 2 Temmuz'da Gaziantep'e giden ve köpeğin saldırısına uğradığından bahsetmeyen Seray, vücudunda uyuşmalar olduğunu, sesleri duymadığını, ışıktan ve sudan korktuğunu ifade etti.

Kardiyoloji, nöroloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan ekip yaptığı tahlil ve muayenede bir olumsuzluğa rastlamadı. Doktorlar daha sonra Seray'ın kolundaki izlerin nedenini sorunca köpeğin saldırısına uğradığını ve ardından 4 doz kuduz aşısını yaptırdığını söyledi.

Bunun üzerine doktorlar yaptıkları değerlendirmede Seray'a kuduz teşhis koydu ve izole edilmiş yoğun bakım ünitesinde tedaviye aldı. Ancak, Lütfü Seray tedavi gördüğü hastanede 12 Temmuz'da hayatını kaybetti.

"KARDEŞİMİ KUDUZ DEĞİL İHMAL ÖLDÜRDÜ"

Ağabeyi Kenan Seray, kardeşinin ölümünde doktorların ihmali olduğu iddiasıyla Siverek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kenan Seray, kardeşinin köpek ısırmasının ardından defalarca Siverek Devlet Hastanesi'ne giderek şikayetlerini anlattığını ve kuduz belirtisi olmasına rağmen doktorların psikolojik olduğunu söyleyerek geri gönderdiğini ileri sürdü.

"PSİKOLOJİK OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Aşıların yapılmasına rağmen kardeşinin vücudunda uyuşmalar olduğunu, ışık, su ve sesten korkup, duymadığı için bağırmaya başladığını anlatan Kenan Seray, "Kardeşim 10 gün hayat mücadelesi verdi ve sonrasında yaşamını yitirdi. Doktorlar bizlere yapılan uygulamaların yanlış olduğunu Siverek’te ilk etapta gerekli müdahalenin yapılmadığını söylediler."

"İNSANLARI SEVDİĞİ KADAR HAYVANLARI DA SEVİYORDU"

Cenazenin ardından araştırmalar yaptıklarını ve ihmal nedeniyle kardeşinin öldüğünü düşündükleri için suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren Seray, "Kardeşimin ölümünün ardından araştırmalar yaparak kuduzla ilgili bilgi sahibi olduk. Bu araştırmalarımız neticesinde Siverek Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesinin yanlış olduğunu öğrendik. Bunun üzerine aile olarak kardeşimin ölümünde ihmali bulunduğu için Siverek Devlet Hastanesi'ndeki doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kardeşim doktorların yanlış müdahalesi ve yanlış uygulamaları yüzünden öldü. Benim kardeşimi hayvan sevgisi değil, doktorların ihmalleri öldürdü" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Lütfü Seray'ın ölümünün ardından Siverek Kaymakamlığı, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan adli ve idari soruşturmalar devam ediyor.