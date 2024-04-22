Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

'Küflü çikolata' paylaşımıyla gündemdeydi: Migros'tan Patiswiss ürünleri kararı!

Migros, sosyal medya üzerinden bir tüketiciyi "Karşında dev Migros ve biz varız" ifadeleri ile tehdit eden Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Patiswiss’in ürünlerini mobil uygulamadan kaldırdı.

Güncel
  • 22.04.2024 11:01
  • Giriş: 22.04.2024 11:01
  • Güncelleme: 22.04.2024 11:08
Kaynak: Haber Merkezi
'Küflü çikolata' paylaşımıyla gündemdeydi: Migros'tan Patiswiss ürünleri kararı!
Fotoğraf: Depophotos

Sosyal medyada bir kullanıcının “küflü çikolata” paylaşımı sebebiyle Patiswiss'in yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu tarafından tehdit edilmesinin ardından Migros, Patiswiss ürünlerini mobil uygulamasından kaldırdı.

Migros’un ardından Carrefour da Patiswiss ürünlerini raflardan ve internet sitesinden kaldırdı.

Ankara merkezli çikolata fabrikası Patiswiss'in yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, tehdit ettiği sosyal medya kullanıcısına "Karşında dev Migros ve biz varız" şeklinde ifadeler kullanmış, marka karalama davası açacağını da ima etmişti. 

Tunaoğlu daha sonra da paylaşımını silmişti.

 

 
CEOnun, küflenmiş çikolata paylaşan tüketiciye yanıtı tepki çekti: Paylaşımı sildi
BirGün'e Abone Ol