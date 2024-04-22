'Küflü çikolata' paylaşımıyla gündemdeydi: Migros'tan Patiswiss ürünleri kararı!

Migros, sosyal medya üzerinden bir tüketiciyi "Karşında dev Migros ve biz varız" ifadeleri ile tehdit eden Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Patiswiss’in ürünlerini mobil uygulamadan kaldırdı.

Güncel 22.04.2024 11:01 Giriş: 22.04.2024 11:01

Güncelleme: 22.04.2024 11:08 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos