"Kuğu Gölü Balesi yapıyor" denilerek alay edilen kişi bipolar çıktı

Düzce Valiliği, geçtiğimiz günlerde yattığı yolda yaptığı hareketlerle sosyal medyada viral olan yurttaş hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Şahsın psikolojik rahatsızlığı (bipolar bozukluğu) bulunduğu, rahatsızlığından kaynaklı halüsinasyonlar gördüğü, yerde yatar vaziyette ve garip davranışlar sergilemesinin uyuşturucu kullanımından kaynaklı olmadığı görülmüştür." denildi.

Düzce'de geçtiğimiz günlerde otogar yakınlarında polislerin önünde farklı dans figürleri yapan kişi hakkında Düzce Valiliği açıklama yaptı. "Uyuşturucu kullanan şahıs Kuğu Gölü Balesi yaptı" denilerek alay edilen yurttaşın psikolojik rahatsızlığı olduğu, bu nedenle halüsinasyon gördüğü raporlandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"X sosyal medya platformu üzerinde ‘Düzce'de bir genç kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle kuğu gölü balesi yaptı’ açıklamasıyla paylaşım yapılan video ile ilgili yapılan araştırmada; 02.09.2023 günü saat 15.40 sıralarında görevli personellerimiz tarafından otogar köprülü kavşağının alt kısmında olduğu öğrenilen M.E.D. (1999 doğumlu ve Adana ilinde ikamet eder) isimli bir erkek şahsın yerde yatar vaziyette olduğu ve garip davranışlar sergilediğinin görülmesi üzerine olay yerine çağırılan sağlık görevlilerince Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevki yapılmıştır. Yapılan muayene sonrasında düzenlenen rapora göre şahsın psikolojik rahatsızlığı (bipolar bozukluğu) bulunduğu, rahatsızlığından kaynaklı halüsinasyonlar gördüğü, yerde yatar vaziyette ve garip davranışlar sergilemesinin uyuşturucu kullanımından kaynaklı olmadığı görülmüştür. Şahsın olay günü Kocaeli'den Adana iline şehirlerarası otobüsle seyahat ettiği, otobüs mola verdiği esnada araçtan inerek videoya konu hareketleri yaptığı, ilimizde kısıtlı bir süre bulunduğu, tedavi sonrası ikamet ettiği Adana iline gittiği ve halen Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesinde tedavi gördüğü anlaşılmıştır."