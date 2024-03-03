"Kulakları kesinlikle kulak çöpüyle temizlemeyin"

Prof. Dr. Levent Saydam, “Kulak çöpleri olarak da adlandırılan aparatların dış kulak yolunun özellikle derinlemesine temizliyor amacıyla kesinlikle kullanılmamasında fayda var" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Levent Saydam, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Saydam, işitme ile ilgili çocukluk ve yetişkinlik döneminde karşılaşabilecek problemler, temel tanımlar hakkında bilgiler verdi.

"İşitmenin her yaş grubunda büyük önemi var fakat özellikle çocukluk döneminde işletmenin normal ve sağlıklı olması son derece önemli" diyen Saydam, şunları söyledi:

"İşitme sadece seslerin duyulması olarak değil ama çocukluk döneminde duyduğumuz seslerin tekrarlanması yani onun gelişmesine de temel teşkil edecek bir işlev. Çocuklar duyduklarını tekrarlayarak konuşmayı öğreniyorlar, çocuklar duyduklarında tekrarlayarak iletişim kurmayı öğreniyorlar, sesi kullanarak öğreniyorlar. Mesela yetişkin dönemde hiç gelmeden işitme kaybı olan çocuklarla ilgili yapılan çalışmalarda, bu çocuklarda özellikle konuşma faaliyetinin çeşitli formlarda sekteye uğradığını görüyoruz. Bu sadece konuşma faaliyetinin yavaşlamasıyla kalmıyor, aynı zamanda entelektüel başarının bu çocuklarda giderek azalmasına yol açıyor."

"KULAK ÇÖPÜ" UYARISI

Kulakların kesinlikle kulak çöpüyle temizlenmemesi gerektiğinin altını çizen Saydam, şunları anlattı:

"Dış kulak yolu girişindeki kıllar dışardan parçacıklar halinde gelen ve girmemesi gereken materyalleri dış kulak yolunun mevcut olan süpürme fonksiyonu ki bu içerden dışarıya doğrudur.

Dış kulak yolunu da birikmiş olan ya da kirli olarak değerlendirilen materyaller gün içinde fark etmediğimiz şekilde küçük parçalar halinde dışarıya atılmasını temin ediyor. Bunu şunun için özellikle üzerinde duruyorum öyle bir fonksiyonumuz varken biz dış kulak yolu temizleyeyim diye kulak çubuklarını kullanır isek aslına bakarsanız mevcut fonksiyonu bir anda bloke etmiş oluruz.

Diğer yandan da görmediğiniz bir yeri temiz diyemezsiniz ana prensibinden yola çıkarak dış kulak yolunuzu temizlemek değil, mevcut olabilecek ifrazatın daha ileriye gidilmesi ve sorunun biraz daha komplike hale gelmesine yol açmış oluruz. O yüzden kulak çöpleri olarak da adlandırılan aparatların dış kulak yolunun özellikle derinlemesine temizliyor amacıyla kesinlikle kullanılmamasında fayda var."