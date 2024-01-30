Kule 22 vuruldu

Ürdün’de Suriye sınırındaki ABD üssüne yapılan saldırıda 3 ABD askeri öldü, 34 asker de yaralandı. Tahran suçlamaları reddederken saldırıyı İran destekli Irak İslam Direnişi üstlendi. ABD’de Biden’a baskı ise artıyor.

Dış Haberler

Karşılıklı saldırılarını giderek artıran ABD ile Irak ve Suriye’deki İran destekli Şii milis gruplar arasındaki tansiyon had safhada. Ürdün’de Suriye ve Irak sınırına yakın bir bölgede konuşlanan ABD’nin “Kule 22” üssüne yapılan silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında 3 ABD askeri öldü, en az 34 asker yaralandı. Saldırının ardından ABD savaş uçakları, Suriye-Ürdün sınırındaki “Kule 22” ile “Tenef Üssü” semalarında uçuş gerçekleştirmeye başladı.

Saldırıyı İran destekli Şii milislerin çatı örgütü Irak İslami Direnişi üstlendi. Örgütün açıklamasında İHA’lar ile Suriye’deki eş-Şeddadi, Rukban ve Tenef üsleri ile İsrail’deki Zevulun Denizcilik Tesisi’ne de eş zamanlı saldırı gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Örgütün bir yetkilisi ise, ABD İsrail’e yardım ettiği sürece saldırıların yoğunlaşacağını, bölgedeki tüm ABD üslerinin meşru hedef sayılacağını söyledi.

‘KARŞILIK VERİLECEK’

Saldırıya ilişkin bilgilerin hala toplandığını belirten ABD Başkanı Joe Biden, saldırıdan Irak ve Suriye’deki İran destekli milisler sorumlu tutarak “Bizim seçeceğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz" dedi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de benzer ifadeler kullandı.

Ürdün hükümet sözcüsü Muhenned Mubaydin ise, ABD güçlerine yönelik saldırının Ürdün topraklarında değil Suriye sınırı yakınlarında gerçekleştiğini ve Tenef Üssü’nün hedef alındığını bildirdi.

‘TALİMATI BİZ VERMEDİK’

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise, ABD’nin saldırıya ilişkin, bölgedeki “direniş gruplarının eylemlerinde İran’dan talimat almadıklarını” söyledi. Tahran yönetiminin çatışmaların bölgeye yayılmasını istemediğini kaydeden Kenani, ülkesine yönelik iddiaların arkasında ise “ABD’yi bölgede savaşa çekmek isteyen kesimlerin” bulunduğunu öne sürdü. İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliği de ülkesinin saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığını duyurdu.

Irak hükümetinden yapılan açıklamada saldırı kınanarak “çatışmanın yayılmaması için temel angajman kurallarının belirlenmesinde işbirliğine hazır olunduğu” mesajı verildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ise, saldırıyı “şiddetle kınadığını” belirtti.

Mısır ve Bahreyn’den yapılan açıklamalarda Ürdün ile ABD’nin bölgedeki “terörle mücadelesine” dikkat çekilerek saldırılar kınandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında ise “sorumsuzca” olarak nitelenen saldırı kınanarak, İran’a “bölgedeki müttefiklerini kontrol etmesi” çağrısı yapıldı.

BIDEN’A BASKI ARTTI

Saldırı sonrası ABD’deki Cumhuriyetçilerin Biden’a yönelik baskıları arttı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, saldırıya ilişkin “Bu yüzsüz saldırı, Biden’ın güçsüzlüğü ve teslimiyetinin korkunç ve trajik sonuçlarından sadece bir diğeri” ifadesini kullandı.

Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell da “Biden’ın hareketsizliğinin Amerika’nın Ortadoğu’daki düşmanlarını cesaretlendirdiğini” kaydetti. Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott da “İran’ın bariz şekilde Amerika’nın gücünü test ettiğini, bunun nedeninin Biden’ın ödün vermesi olduğunu” belirtti.

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ABD’NİN ÜRDÜN’DEKİ ASKERİ VARLIĞI

ABD askerlerinin konuşlandığı Tenef Üssü ve Kule 22, Suriye-Irak-Ürdün üçgeninde yer alıyor. Ürdün sınırları içindeki “Kule 22”, Suriye’deki “Tenef Üssü’ne” 22 kilometre mesafede bulunuyor. Ürdün’deki ABD üssü, Suriye içindeki Tenef’te bazı muhaliflere ve kuzeyde ABD’nin diğer üslerine lojistik destek olmak, İran’ın bölgedeki faaliyetlerine karşı koymak ve Tenef Üssü’nü korumak için kullanılıyor. Tenef’te 200 civarında ABD askerinin bulunduğu bilinirken, Kule 22’de konuşlu ABD askeri sayısına ilişkin ise kesin veri bulunmuyor. Ürdün’de yaklaşık üç bin Amerikan askerinin görev yaptığı tahmin ediliyor. Ürdün ordusu, Washington’un dış askeri finansmanından en çok yararlanan ordulardan. Ürdün Krallığı, yüzlerce ABD birlikleriyle kapsamlı tatbikatlar düzenleyen az sayıdaki bölgesel müttefikten biri. 2011’de Suriye’de iç savaşın başlamasından bu yana Washington, Amman’ın Suriye ve Irak’tan militanların sızmasını önlemek amacıyla Sınır Güvenliği Programı için yüz milyonlarca dolar harcadı.