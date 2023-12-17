Kule Apartmanı göz göre göre yıkılmış

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya'da yıkılan ve 85 kişinin yaşamını yitirdiği Kule Apartmanı'na ilişkin usulsüzlükler gün yüzüne çıktı. Yıkılan binanın müteahhidi Ömer Cihan hakkında da 51 dava açıldığı ortaya çıktı.

Gazeteci Bahadır Özgür, Antakya'da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 85 kişinin hayatını kaybettiği Kule Apartmanı'na ilişkin usuzlsüzlükleri yazdı.

Özgür, depremden önce “Müteahhidin 51 imar suçu var. Yaptığı binalar sakat. Belediye yetkilileri aynı müteahhide sürekli usulsüz ruhsatlar veriyor” denilerek dava açılan bina hakkında yargılanması gereken AKP’li belediyenin yetkilileri ağır cezadan kurtarıldığını belirtti.

Özgür’ün haberine göre; 2022 yılında Cihan İnşaat’ı 2011 yılında kuran ve depremde yıkılan binanın müteahhidi Ömer Cihan’dan daire alan avukat Ebru Ulaş, binada ciddi usulsüzlükler olduğundan şüphelenerek İmar Kanunu’na aykırılıktan AKP’li Antakya Belediyesi’ne şikayetçi oldu.



Şikayet üzerine zabıtanın inceleme yaptığı bina mimari projeye aykırı çıktı ve hemen yıkım kararı alındı. Ancak belediyenin konuya ilişkin açtığı yıkım ihalesine kimse girmedi ve belediye de “yıkım gerçekleştirilemedi” diyerek meseleyi kapattı.

Bunun üzerine mahkemeye giden Ulaş müteahhit hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. 6 Ekim 2022’de görülen davada bina içinde değişiklikler yapıldığına hükmedilirken müteahhit Cihan da ‘imar kirliliği’nden 1 yıl hapse mahkum oldu. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda inşaatın başından itibaren yasalara aykırı olduğunun kanıtlanmasına rağmen müteahhite verilen ceza indirildi ve sadece 12 bin TL para cezasına dönüştürüldü.

HSK'YE ŞİKAYET



Bunun üzerine avukatlar söz konusu karara itiraz etti. Sanık hakkında benzer suçlamalarla tamı tamına 51 dava açıldığını, cezalar aldığını, bunların çoğunda izin belgelerini veren görevlilerin hep aynı kişiler olduğunu belirten avukatlar mahkeme heyetini Hakimler Savcılar Kurulu’na şikayet etti.

Öte yandan müteahhidin yaptığı, yargıya taşınan ve depremde de ağır hasar alan Ferah Apartmanı için düzenlenen bilirkişi raporunda da benzer imar suçlarının işlendiği tespit edildi. Belediyenin usulsüzlüklere rağmen verdiği izinlerin altındaki imzaların da aynı olduğu kaydedildi.

ADIM ATILMADI



Suçlanan kişiler ise Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Nuriye Elçin Eryetli, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Muhammet Cevdet Havayıoğlu, İnşaat Mühendisi Nigar Nilay Havayıoğlu, Fen İşleri Müdürü Mehmet Bök ve Makine Mühendisi Mustafa İnan. Tüm bunlara rağmen herhangi bir adım atılmaması üzerine 6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonucunda Kule Apartmanı yerle bir oldu ve 85 kişi yaşamını yitirdi.

"BELEDİYE GÖREVLİLERİ YARGILANSIN" İHBARI



Depremin ardından 51 imar suçu işlemiş müteahhit Ömer Cihan, Manavgat’ta bir otelde kalırken yakalanıp tutuklandı. Avukat Ebru Ulaş, depremzede Sultan Uçar adına belediye görevlilerinin yargılanması için ihbarda bulundu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu’nda incelenen ihbar ve deliller sonucunda Cumhuriyet Savcısı Muharrem Atakan Kalyon, 7 Aralık 2023 tarihli şu kararı verdi:

“Tüm dosya kapsamı mevcut delillerle değerlendirildiğinde, her ne kadar şüpheliler üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeseler de, ihbarcının iddiası ve iddiayı destekler bilirkişi raporu nedeniyle şüphelilerin atılı eylemi gerçekleştirdikleri değerlendirilmiştir… Şüpheliler, 22.01.2019 tarih ve 29 sayılı yapı kullanma belgesini gerçeğe aykırı düzenleyip yapı sahibinin haksız menfaat sağlamasına neden olarak Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği suçunu işlemişlerdir. Yukarıda izah edilen nedenlerle şüphelilerin yargılamalarının yapılarak yukarıda yazılı sevk maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılmalarına, işlemiş oldukları kasıtlı suçlar nedeniyle hapis cezasına mahkumiyetleri halinde Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına, karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.”

Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesi dosyayı Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi

Belediye yetkililerinin yargılanacağı Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesi ise işlenen suçun ‘resmi evrakta sahtecilik’ olduğunu belirterek, yargılamanın ağır cezada olması gerektiğine karar vererek dosyayı Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale etti. Kule Apartmanı dolayısıyla suçlanan belediye görevlilerinin benzer suçtan yargılandığı bir başka dosya da bu mahkemeye direkt gönderildi.



Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi ise belediye yetkililerine atfedilen ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçunu kabul etmedi. Suçun bilmeden işlendiğini, ortada sadece ‘görevi ihmal’ vakasının olduğunu, haliyle ağır ceza gerektirmediğini ifade ederek dosyası belediye yetkilileri hakkındaki iki dosyayı da asliye mahkemesine gönderiyor.

AVUKAT ULAŞ: İBRETLİK BİR DAVA



Davaya dair “ibretlik bir vaka” yorumunu yapan avukat Ebru Ulaş, karar için. deprem olmadan başlattıkları adalet mücadelesinde bina yıkılmadan bütün delilleri ortaya koyduklarını, savcının da bunları kabul ettiğini belirterek suçun ‘görevi ihmal’ düzeyine indirilmesi konusunda şunları söyledi:

“Aynı memurlar müteahhit Ömer Cihan’ın 2017-2019 arasında yaptığı üç bina için de usulsüz ruhsatlar düzenliyor. Bu sayede her apartmanda 400-500 metrekare fazladan inşaat elde ediyor. Üç defa işlenen aynı suçtan elde edilen am rantının parasal değeri 20 milyon lirayı buluyor. Ağır ceza mahkemesinin kararı gerçekten tarihe geçecek bir karar.”