Kulis: AKP'de 'İstanbul'da durum kafa kafaya' analizi yapılıyor

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Yeniden Refah Partisi'nin seçime kendi adaylarıyla gitmesi ve DEM Parti'nin Başak Demirtaş'ı aday göstermemesiyle ilgili AKP kulislerinden aldığı bilgileri aktardı. Babacan, "AKP kaynaklarının son hafta analizleri de İstanbul’da durumun kafa kafaya olduğu" diye yazdı.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, kulislere dayandırdığı bugünkü köşe yazısında DEM Parti'nin Başak Demirtaş'ı aday göstermemesi ve Yeniden Refah Partisi ile ittifak yapılamamasının parti içerisinde nasıl yorumlandığını yazdı.

Babacan "AKP’deki ilginç analizler: Muhalif seçmen çok sağlam" başlıklı yazısında, AKP'nin DEM Parti'yi yakından izlediğini ve Başak Demirtaş'ın aday gösterilmemesinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işine yaradığı yorumları yapıldığını kaydetti.

Yeniden Refah Partisi'nin seçime kendi adaylarıyla girme kararının da AKP'de "Sadıklar, bizi asıl bu sıkıntıya sokacak" sözleriyle değerlendirildiğini belirten Babacan, "AKP kaynaklarının son hafta analizleri de İstanbul’da durumun kafa kafaya olduğu" diye yazdı.

Babacan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"AKP kurmayları, DEM Parti’yi çok yakından izledi. İzlemenin ötesinde sonuç değiştirmek için de çaba sarf etti. Başak Demirtaş’tan sonra ortaya çıkacak her adayın aslında düşük profilli olarak algılanacağını, bunun da Ekrem İmamoğlu’nun işine yaradığı yorumları yapılıyor. DEM’in aday çıkarması, AKP tarafından kullanılacak 'Teröristlerle iş birliği yapıyorlar' propagandasını da ortadan kaldırdı. Bu formülün bilinçli olarak yaratıldığı iddiaları var.

YRP ÇOK CAN SIKTI

Daha önce bu satırlarda yazdığımız gibi AKP’liler, YRP’nin derdine düşmüş gibi. Yeniden Refah Partisi’nin tabanının toplu kanalize olabildiği ve kararlı olduğu analizi yapılıyor. 'Ne bizim ne de diğer partilerin seçmenine benziyorlar, sadıklar. Bizi asıl bu sıkıntıya sokacak' sözleri AKP’lilere ait. AKP kaynaklarının son hafta analizleri de İstanbul’da durumun kafa kafaya olduğu. Seçimi son haftadaki seçmenin yaklaşımı belirleyecek ve küçük farklarla kazanılacak.

MUHALİF SEÇMEN ANALİZİ

Seçmenin tavrı demişken, partide yapılan ilginç analizlerden biri muhalif seçmenle ilgili. Millet İttifakı’nın dağıldığını ve bunun sonuçlarının yerel seçimlerde görüleceğini söyleyenlere, bazı AKP’lilerin verdiği yanıt çok farklı; 'Parti ittifakları dağılmış olabilir ama muhalif seçmen dağılmadı ve seçim günü yaklaştıkça daha da kenetlenebilir…' Zaten siyasi kulislerde seçimin Erdoğan karşıtlığı ile Erdoğan destekçiliği üzerinden süreceğini söyleyenler de az değil…"