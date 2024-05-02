Kulis: AKP'de seçim yenilgisi için 3 faktör belirlendi

AKP MYK toplantısında 'ekonomi', 'teşkilatların zayıflığı' ve 'seçilen adayların yanlışlığı', 31 Mart yerel seçimlerindeki yenilginin 3 ana faktörü olarak belirlendi.

31 Mart yerel seçimlerinden yenilgiyle ayrılan AKP'de, seçim başarısızlığının değerlendirmesi sürüyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 30 Nisan'da toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında seçim başarısızlığı ele alındı.

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, "Gelen kulisler 1 genel başkanvekilinin, 3 genel başkan yardımcısının değişeceği yönündeydi. Ancak daha önce toplanan Merkez Yürütme toplantısında değişiklikleri biraz zamana yayma kararı alındı" dedi.

Sözcan, toplantıda Erdoğan'ın değişikliklere ilişkin, "Cerrah titizliğiyle yapacağız" dediğini aktardı.

SEÇİM YENİLGİSİNİN NEDENLERİ

Seçim yenilgisi için 3 ana faktörün belirlendiğini belirten Sözcan, bunların; 'ekonomi', 'teşkilatların zayıflığı' ve 'seçilen adayların yanlışlığı' olduğunu ifade etti.