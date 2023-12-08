Kulis: AKP, fenomenlere ‘jet tedbir’ için yasa hazırlığında

AKP’nin ‘fenomenlere MASAK raporu beklemeden mal varlıklarına geçici tedbir konulabilmesi için’ yasa hazırlığında olduğu belirtildi.

AKP’nin yeni yılda Meclis’e sunmayı planladığı yaklaşık 60 maddelik yargı paketinde, yasal, meşru ve ticari bir iş yaptığı görünen ancak kara para akladığı tespit edilen fenomenlerle ilgili soruşturma sürecinin daha hızlı yürütülmesi için Ceza Muhakemesi Kanunu’nda soruşturma evresiyle ilgili bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. Hürriyet’in haberine göre; soruşturma süreci başladıktan hemen sonra MASAK raporu beklenmeden fenomenlerin şirket ya da mal varlıklarına geçici tedbir konulması üzerinde çalışılıyor.

Mevcut düzenlemede Cumhuriyet savcısı bir ihbar üzerine ya da re’sen soruşturma başlatabiliyor. Şüpheli işlemlerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından savcılığa bildirildikten sonra Sulh Ceza Hâkimi, CMK’da belirtilen şartların varlığı halinde koruma tedbirlerine başvurabiliyor. Bu raporun hazırlanmasına ilişkin herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor.

Yüzlerce fenomeni ilgilendiren bu düzenleme ile soruşturma sürecinin daha hızlı ilerlemesi hedefleniyor.

AKP'LİLER: KARA PARA AKLANIYOR

AKP, kurmayları çalışmaya ilişkin şunları anlattı:

“Görünürde yasal, meşru ve ticari bir iş gibi duruyor. Arka planda terörün finansmanı ve kara para aklanmasına yönelik bir faaliyet yürütülüyor. Soruşturma şekillerinde klasik ihbar geliyor, soruşturma başlatılıyor, MASAK’a yazı yazılıyor. MASAK raporu gelecek de hareket edeceksin. MASAK raporunun beklenmesine gerek kalmayabilir. Acil ve hızlı davranılması gerekiyor. Bunlar saniyelik para işlemi yapıyorlar. MASAK’a süre verilebilir. 15 gün ya da 1 ay içinde MASAK raporu doğrultusunda yeniden gözden geçirilebilir’ denilir.

Bu suçlarda özellikle örgütlü yapılarda MASAK’la beraber malvarlıklarına hem el koyma hem de yönetme konusunda düzenleme olacak. Dilan Polat olayında olduğu gibi bu bir şirket ama biliyoruz ki normal bir satış, ticari bir faaliyet yok ortada. Aslında birbirleri arasında sürekli dönen havaleler, paranın aklanması, yüksek faturalar ve gerçeğe aykırı belge düzenlemesi var. Düzenleme bütün fenomenleri etkileyecek.”