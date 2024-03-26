Kulis: AKP'liler Erdoğan'ın yeniden adaylığı için arayışa geçti, erken seçim gündeme gelebilir

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesinin hesaplarının yapıldığını yazdı. Babacan, parti içerisinde tartışılan formüle göre AKP'nin erken seçim için Meclis'e teklif verilmesinin konuşulduğunu ifade etti.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesine olanak sağlayabilmek için, parti içerisinde adaylığının yolunun açılmasına yönelik hesaplamalar yapıldığını yazdı.

Gazeteci Nuray Babacan, bugünkü köşe yazısında Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için 2028'te yapılması gereken seçimlerden bir yıl önce TBMM’nin seçimlerin yenilenmesi kararı alabilmesi adına teklif verileceğini iddia etti.

"AKP’liler parmak hesabıyla Erdoğan’ın yeniden seçilmesine kapı açacak erken seçim kararında, 'kim destekler, kim desteklemez?' sohbetleri yapıyor" ifadelerini kullanan Babacan, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Gelelim AKP’lilerin, Erdoğan’ın yeniden seçilmesine olanak sağlama hesaplarına ve yeni Anayasa için yapılan planlara… Erdoğan’ın yeniden adaylığının yolunun açılması için partide tartışılan formüle göre, 2028 Mayıs ayında yapılması gereken seçimlerden bir yıl önce TBMM’nin seçimlerin yenilenmesi kararı alınması için teklif verilecek.

PARMAK HESABI!

Anayasa’ya göre TBMM’nin seçim kararı alabilmesi için 360 milletvekilinin desteği gerektiğinden 'kimlerden destek alınabilir' sohbetleri yapılıyor. Cumhur İttifakı’nın sandalye sayısı bu kararın alınmasına yetmiyor. Ancak, parti kurmayları, 'Seçimlerin yenilenmesi gündeme gelirse muhalefetin de destek vereceğini düşünüyoruz. Seçimden kaçamazlar' yorumunu yapıyorlar.

KİM NE YAPAR?

Partililer, seçimlerin yenilenmesi kararının alınması için TBMM’ye MHP ile birlikte ortak bir teklif sunabileceklerini dile getiriyorlar. Muhalefet, bugünden bu topa girmiyor. Mevcut duruma göre, AKP ve MHP’nin toplam sandalye sayısı 313. İYİ Parti’nin destek vermesi durumunda bu sayı 351’e ulaşıyor. HÜDA-PAR’ın 4, YRP’nin 4 sandalyesi bulunuyor. Bu partilerin de ortak hareket etmesi durumunda sayı 359 oluyor. Bazı bağımsız milletvekillerinin de desteği ile TBMM’nin erken seçim kararı almasının önü kıl payı açılabilir. Yapılan hesaplar şimdilik böyle…

ANAYASA HAYALİ

Ara sıra gündeme bir girip, bir çıkan diğer konu ise yeni Anayasa. İktidarın ihtiyacına göre gündemin aralarına serpiştiriliyor. Bu konuda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başrol olmak istiyor. Genel olarak inisiyatif almaktan kaçan Kurtulmuş, tüm partilere ve STK’lara yeni anayasa konusunda çağrı yapacak ve varsa önerilerini isteyecek.

DAHA ÇOK YAZARIZ

AKP’liler, diğer yandan partileri ziyaret ederek yeni anayasa çağrısı yapmayı planlıyorlar. Parti kurmayları, “Tüm bu öneriler toplandıktan sonra ortaya ortak bir metin çıkmasını hedefliyoruz. Ortak öneriler bir araya getirilecek ve anayasa değişikliği metni hazırlanacak” iddiasındalar. Yeni anayasanın en fazla 100 maddeden oluşması, ikincil mevzuat konusu olabilecek düzenlemelerin anayasa dışına bırakılması planlanıyor. Gerçekleşmesi hayal gibi görünen yeni anayasa, biz gazetecilerin onlarca kez yazacağı bir konu olmaya devam edecek gibi…"