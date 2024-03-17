Kulis: AKP'yi zorlayacak oy oranı

2023 genel seçimlerinde yüzde 36.3 oy alan AKP’nin bu oyunun Yeniden Refah Partisi başta olmak üzere yeni partilerin etkisiyle daha da düşebileceği hesabı yapılıyor. "AKP oylarının düştüğü bir tabloda anayasa tartışmasının açılması zorlaşır" yorumları yapılıyor.

31 Mart yerel seçim sonuçları bugünden yaratabileceği siyasi sonuçlar açısından da tartışılıyor.

Gözler Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki İstanbul yarışını kimin kazanacağında ama bir o kadar önemli sonuç da partilerin ülke genelinde alacağı oy oranı olacak.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, AKP 2018 genel seçimlerinden hemen sonra yapılan yerel seçimlerde oyunu 2 puan artırarak yüzde 44.3’e çıkarmıştı. 2023 genel seçimlerinde ise yüzde 36.3 oy alan AKP’nin bu oyunun Yeniden Refah Partisi başta olmak üzere yeni partilerin etkisiyle daha da düşebileceği hesabı yapılıyor.

CHP’nin 2019 seçimlerinde ülke genelinde yüzde 30 olan oyunu ise koruyacağı konuşuluyor.

Ankara kulislerinde bu durumda iki partinin oylarının birbirine yaklaşacağına dikkat çekiliyor, “AKP'de olası oy düşüşü, CHP ile oyların yakınlaşması seçim sonrası beklenen yeni anayasa tartışmasını sakatlayabilir. AKP oylarının düştüğü bir tabloda anayasa tartışmasının açılması zorlaşır. Erdoğan’ın siyasi geleceğindeki belirsizlik de partideki erozyonu daha da artırabilir” yorumları yapılıyor.