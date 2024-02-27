Kulis: AKP yönetimini telaşlandıran durum

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın bugünkü köşe yazısında ele aldığı kulis bilgisine göre, AKP'de parti yönetiminin yaptığı araştırmalar sonucunda yaşlı ve emekli tabanında yüzde 30 oranında erime olduğu ortaya çıktı. Bu durumun parti yönetimini telaşlandırdığı belirtiliyor.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, bugünkü köşesinde AKP yönetiminin telaşlanmasına neden olan erimeyi yazdı.

Babacan'ın "AKP’lileri telaşlandıran durum: Emekli seçmen eriyor…" başlıklı yazısından aktardığı kulis bilgisine göre, AKP'de emekli ve yaşlı seçmen yüzde 30 oranında eridi.

Babacan'ın yazısına göre, emeklilerin yaşadığı hayat pahalılığı, emekli aylığında yaşanan sorunlar ve 3 bin lirayla sınırlı kalan bayram ikramiyesinin bu çözülmede etkili olduğu konuşuluyor.

Babacan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Yerel seçimlerden avantajlı çıkma planı yapan iktidar partisi, sıkıntılı alanları belirlemek ve buna yönelik pozisyon almak için çabalıyor. Yapılan son araştırmalar gösterdi ki, AKP’nin en güvendiği yaşlı ve emekli tabanda ciddi çözülme var. Ekonomik krizden en çok etkilenen kitlenin, partiden uzaklaştığı ortaya çıktı.

Parti yönetimi, tabanlarının halen kendileriyle hareket edip etmediğini araştırırken, ilginç sonuçlara ulaştılar. AKP’nin seçmen tabanında, 65 yaş üstü önemli bir yer tutuyor. Ancak, son dönemdeki ekonomik kriz ve bir türlü dizginlenemeyen enflasyonun sonuçları seçmen tabanının uzaklaşmasına neden oldu. AKP’den uzaklaşan bu grupta, yüzde 30 oranında erime olduğu ortaya çıktı. Gençlerin oyları konusunda sıkıntı yaşayan parti, orta yaş seçmenine kıyasla emekli ve yaşlı seçmeninde çözülme saptadı.

Emeklilerin ekonomik durumu, son yıllarda katlanarak artan hayat pahalılığı, emekli maaş artışında son dönemde yaşanan sorunlar ve son olarak Çalışma Bakanı tarafından 5 bin lira planlandığı açıklanmış olmasına rağmen 3 bin lirayla sınırlı kalan bayram ikramiyesinin bu olumsuz sonucun nedeni olduğu konuşuluyor."