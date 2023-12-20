Kulis: AKP’nin İBB adaylığı için öne çıkan 5 isim

AKP’nin İBB adayı için yapılan temayül yoklamasında 5 isim öne çıktığı öne sürüldü.

AKP’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanlığı adayını 29-30 Aralık’ta açıklaması bekleniyor. Aday için yapılan temayül yoklamasında 5 ismin öne çıktığı ileri sürüldü.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre bu isimler şöyle: Eski bakanlar Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen.

Bu 5 aday adayı içinde açık ara önde olan bir ismin bulunmadığı belirtilirken; İstanbul için adı geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da öneriler arasında çok fazla yer almadığı kaydedildi.