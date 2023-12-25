Kulis: AKP’nin yerel seçim sloganı ve MHP’yle işbirliğinin detayları ortaya çıktı

AKP ve MHP, 31 Mart seçimleri için işbirliği yapılacak yerleri belirledi. AKP Teşkilatı, 1 Ocak’tan itibaren sahaya inecek; adaylar 15 Ocak’ta açıklanacak. Yerel seçimde, 5 başlıkta vaatlerden oluşan bir kampanya stratejisi izleyecek olan AKP’nin ana sloganı, “Şehrine sahip çık” olacak.

AKP'nin seçim sloganı ve MHP'yle yapacağı işbirliğinin ayrıntıları ortaya çıktı.

AKP ve MHP, 30 büyükşehirde ortak aday gösterecek. Habertürk’ten Bülent Aydemir’in haberine göre Mersin ve Manisa’da MHP adaylarıyla seçime girilecek; kalan 28 büyükşehirde ise AKP adayları desteklenecek.

Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22’sinde iki parti ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılacak. Kalan 29 il merkezinde ise işbirliği yapılacak.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli üzerinde uzlaşılan işbirliğini son kez değerlendirecek. AKP, adaylarını 15 Ocak'ta Ankara'da yapılacak büyük bir toplantıyla duyuracak.

KAMPANYANIN ANA SLOGANI

AKP’nin seçim kampanyasının ana sloganı, “Yaşadığın Şehre Sahip Çık”, “Şehrine Sahip Çık” olacak.

1 Ocak itibariyle sahaya inmesi planlanan Erdoğan, 30 büyükşehir ile birlikte 50 ili ziyaret edecek. İstanbul ve Ankara’nın büyük ilçelerinde de özel kampanya programları düzenlenecek. Deprem bölgesi için de özel programlar hazırlandı.