Kulis: Bahçeli'nin emekliler için talebine Mehmet Şimşek sıcak bakmadı

Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekliler ile ilgili talebine Bakan Mehmet Şimşek'in sıcak bakmadığını yazdı. Çetingüleç, "Şimşek yüksek zammın fiyat artışlarına yol açacağını ve bunun emekliye kötülük olacağını söylemiş" dedi.

Gazeteci Mehmet Çetingüleç, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin emekliler için en az 7 bin TL seyyanen zam yapılması konusundaki talebi Mehmet Şimşek’e iletildiği ancak Şimşek’in bu duruma sıcak bakmadığını iddia etti.

Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, bugünkü yazısında, "Temmuz ayında emeklilere en az 7 bin lira seyyanen zam yapılmasını ve bunun kök maaşa yansıtılmasını isteyen Bahçeli'nin talebinin karşılanmadığını" yazdı.

"Devlet Bey'in talebi Mehmet Şimşek'e de iletilmiş, ama Maliye buna sıcak bakmamış" iddiasında bulunan Çetingüleç, "Şimşek yüksek zammın fiyat artışlarına yol açacağını ve bunun emekliye kötülük olacağını söylemiş" ifadelerini kullandı.

Çetingüleç, şunları aktardı:

"Dengeli ve enflasyon hedefleriyle tutarlı bir zammın daha fazla yarar sağlayacağına dikkat çekmiş. Ancak... Genel olarak yüksek zamma karşı çıkmakla birlikte kök maaşı 7 bin 500 ve altında olanlar için özel bir düzenleme yapılmasına Maliye'den izin çıkmış.