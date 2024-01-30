Kulis: CHP'nin Kadıköy adaylığı için düşündüğü isim

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'nin Kadıköy Belediyesi Başkan adayı olarak mimar Tülin Hadi'yi düşündüğü kulisini paylaştı.

CHP'de yerel seçimler için adaylar açıklanmaya devam ediyor.

Partide İstanbul'un bazı ilçelerinde belediye başkan adayları açıklanırken, Kadıköy adayının kim olacağı da merak ediliyor.

Gazeteci Barış Yarkadaş, dün tv100 yayınında, CHP'nin Kadıköy adayı ile ilgili kulis bilgilerini paylaştı.

"Kadıköy için birçok isim analiz edildi, araştırmalar yapıldı" diyen Yarkadaş, "Benim cuma günü edindiğim bilgiye göre CHP'nin Kadıköy adaylığı için mimar Tülin Hadi ismi düşünülüyor"

Yarkadaş, şunları söyledi: "Tülin Hadi, mimar, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu İBB'yi kazandıktan sonra Kent Konseyi başkanlığını yaptı, bir yıl bu görevi yaptı. İki üniversitede öğretim üyeliği yapıyor. Caddebostanlı, Kadıköylü bir isim."

TÜLİN HADİ HAKKINDA

1969 yılında İstanbul’da doğdu. 1987 yılında Saint Michel Lisesi’nden, 1993 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.

Ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarında ödüller aldı, ulusal yarışma jüri üyeliklerinde bulundu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde mimarlık fakülteleri stüdyolarında proje yürütücülüğü yaptı.