Kulis: CHP'ye yeni milletvekili katılımları olabilir

CHP'nin yeni dönemde 'çekim merkezi' olacağını ifade eden partililer, yeni katılımların 6-7 milletvekilini bulabileceği belirtti.

Yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP’ye geçtiğimiz hafta İYİ Parti’den yaklaşık 5 ay önce istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu katıldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP’nin yeni dönemde bir 'çekim merkezi' olacağını söyleyen partililer, katılımların devam edeceğini belirtiyor.

İYİ Parti, DEVA Partisi gibi muhalefet partilerindeki milletvekilleri arasından beklenen yeni katılımların 6-7 milletvekilini bulabileceği konuşuluyor.

ÖZGÜR ÖZEL ROZET TAKTI

Özel, geçtiğimiz günlerde CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP Grubu olarak milletvekili sayısında ilk artışı birlikte yaşayacaklarını belirterek, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nu kürsüye davet etti.

Yanıkömeroğlu'nun, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun, dirençli kentler uzmanı, kadın politikaları konusunda da çok önemli çalışmalar yapmış birisi olduğunu ifade eden Özel, "Baba evine yaptığımız çağrıya kulak vererek bizimle birlikte olan kıymetli milletvekilimizi bundan sonra İstanbul 3. bölgede... Zaten bir kadın milletvekilinin 3. bölgede çok eksikliğini hissediyorduk. Depreme karşı verilecek çalışmalarda Meclisteki yapıcı muhalefetimizde kendisine çok yük düşecek ve emek verecek, grubumuza 'hoş geldin' diyorum" diye konuştu.

Özel, Yanıkömeroğlu'na rozet taktı.